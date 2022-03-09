ВСУ перешли в контрнаступление и выбили врага из пригорода Харькова

Вооруженные Силы Украины выгнали российские войска из города Дергачи Харьковской области и полностью контролируют территорию.
Об этом рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
К счастью, в результате боев украинские военные потери не понесли.
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"Там уже продолжительное время ведутся активные бои. Российский оккупант пытался оцепить город. Но наши военные отразили противника и перешли в контрнаступление. Среди потерь техники врага – 2 танка и 2 бронированных автомобиля", – написал Синегубов.
Ситуация в Харьковской области
- Благодаря помощи очевидцев украинские военные уничтожили на Харьковщине около 500 единиц техники врага. Местные жители вовремя сообщили о передвижении российских оккупантов.
- В городе Изюм Харьковской области за отказ сдаться российские оккупанты взяли город в осаду и уничтожают его. Накануне вечером состоялся авианалет истребителей противника из российского города Белгород на город Изюм.
- В Харькове возобновили украинское телевизионное вещание. После повреждения кабеля на телебашне трансляция была остановлена, но ее удалось восстановить.
- В Изюме российские оккупанты сорвали эвакуацию. "Людей вывозила тероборона под обстрелами, а автобусы подхватывали за городом. Бойцы теробороны – реальные герои. Фактически "зеленого коридора" не было. Россия цинично обманула и нас, и весь мир", -написал мэр Изюма.