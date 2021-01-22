Трагедія у Харкові. Зеленський приїхав на місце інциденту (відео)

Президент України Володимир Зеленський прибув до будинку для літніх людей у Харкові, де вчора внаслідок масштабної пожежі загинули 15 людей.

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Про це повідомляє "Сьогодні".

Зараз біля місця події знаходиться багато людей. У тому числі правоохоронці, журналісти і просто люди, охочі подивитися на те, що відбувається. При цьому проїхати до будівлі неможливо: усі дороги перекрили.

Зеленський разом з делегацією вже прийшли до місця пожежі.

Відео: Сьогодні

Разом з президентом також прибули секретар харківської міськради Ігор Терехов і голова ОДА Айна Тимчук.

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Після цього глава держави заслухає доповідь урядової комісії на чолі з міністром розвитку громад і територій, яка працює над з'ясуванням причин трагедії.

Також він проведе нараду з координації напрацювання механізмів запобігання подібних надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, раніше стало відомо, у якому стані постраждалі під час пожежі в харківському будинку для літніх людей.

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Крім того, ми писали, що правоохоронці розглядають три основні версії виникнення пожежі.

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