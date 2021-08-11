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Зеленський звільнив голову Харківської ОДА – хто зайняв місце

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редакторка розділу Україна
11 серпня, 20:45
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Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 11 серпня, підписав указ
Тимчасовий голова Харківської ОДА Олександр Скакун. Фото: kharkivoda.gov.ua
Тимчасовий голова Харківської ОДА Олександр Скакун. Фото: kharkivoda.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Харківської ОДА Айну Тимчук. Водночас глава держави призначив тимчасового керівника обласної державної адміністрації – Олександра Скакуна.

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Про це йдеться в указі президента.

"Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Харківської обласної державної адміністрації на Скакуна Олександра Євгеновича", – йдеться в документі.

Скакун обіймав посаду заступника голови Харківської ОДА.

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У чому звинуватили Тимчук

Напередодні харківські журналісти провели розслідування, де йшлося про те, що Айна Тимчук у 2015 році оформила довіреність на свого чоловіка Андрія Тимчука для продажу її готелю "Асторія" в Криму, який використовувала окупована влада.

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У цьому ж розслідувані вже колишній чоловік Айни Тимчук Андрій Тимчук, який очолює місцеву "Укртрансбезпеку", розмовляючи з потенційним покупцем готелю, заявляє що давав хабаря українським силовикам за закриття справи про фінансування тероризму через ведення бізнесу в Криму.

Нагадаємо, Айна Тимчук була призначена на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації замість Олексія Кучера27 листопада 2020 року Володимиром Зеленським.

Її ексчоловік двічі ставав фігурантом розслідувань Bihus.info.

За даними журналістів, він мав очевидний конфлікт інтересів на минулій посаді директора Департаменту екології та природних ресурсів Харківської ОДА, а також приховав майно від НАЗК.

Навесні харківські перевізники зверталися до президента через спроби рейдерського захоплення автобусних перевезень в області, вказуючи на Андрія та Айну Тимчуків.

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Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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