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Зеленский уволил главу Харьковской ОГА – кто занял место

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
11 августа, 20:45
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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 11 августа, подписал указ
Временный глава Харьковской ОГА Александр Скакун. Фото: kharkivoda.gov.ua
Временный глава Харьковской ОГА Александр Скакун. Фото: kharkivoda.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Харьковской ОГА Айну Тимчук. В то же время глава государства назначил временного руководителя областной государственной администрации – Александра Скакуна.

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Об этом говорится в указе президента.

"Временно возложить исполнение обязанностей главы Харьковской областной государственной администрации на Скакуна Александра Евгеньевича", – говорится в документе.

Скакун занимал должность заместителя главы Харьковской ОГА.

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В чем обвинили Тимчук

Накануне харьковские журналисты провели расследование, где шла речь о том, что Айна Тимчук в 2015 году оформила доверенность на своего мужа Андрея Тимчука для продажи ее отеля "Астория" в Крыму, который использовала оккупированная власть.

В этом же расследовании уже бывший муж Айны Тимчук Андрей Тимчук, который возглавляет местную "Укртрансбезопасность", разговаривая с потенциальным покупателем отеля, заявляет, что давал взятки украинским силовикам за закрытие дела о финансировании терроризма из-за ведения бизнеса в Крыму.

Напомним, Айна Тимчук была назначена на должность председателя Харьковской областной государственной администрации вместо Алексея Кучера 27 ноября 2020 года Владимиром Зеленским.

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Ее экс-супруг дважды становился фигурантом расследований Bihus.info.

По данным журналистов, он имел очевидный конфликт интересов на прошлой должности директора Департамента экологии и природных ресурсов Харьковской ОГА, а также скрыл имущество от НАПК.

Весной харьковские перевозчики обращались к президенту из-за попыток рейдерского захвата автобусных перевозок в области, указывая на Андрея и Айну Тимчук.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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