Дружина померла в пологовому будинку від COVID-19: вдівець у розпачі написав листа Ілону Маску

Чоловік залишився з двома маленькими дочками і не може змиритися з втратою дружини – у розпачі він написав винахіднику

Харків'янин Дмитро Марченко, дружина якого померла в пологовому будинку від коронавірусу, написав листа засновнику компанії SpaceX Ілону Маску з проханням винайти машину часу, щоб змінити хід подій і врятувати життя своєї коханої.

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Пост зі зверненням до винахідника чоловік опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Я дійсно знаю про все, що ви робите, і я майже впевнений, що ви не з нашої планети – ви та людина, яка одного разу винайде машину часу. І ця машина для мене дуже потрібна. Не для того, щоб купити біткойн за 10 доларів в минулому, ні. Я потребую цієї машини, щоб повернути до життя мою дружину", – пише Дмитро.

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За словами чоловіка, лікар припустився помилки при лікуванні його дружини. І Дмитро зазначає, що хоче повернутися, щоб все виправити.

"Моя дружина померла від COVID-19 (помилка лікаря). На жаль, після пологів і цитокінової бурі її організм був настільки ослаблений, що навіть найсильнішій жінці не вдалося вибратися, хоча вона цілий місяць боролася з хворобою. Під час її хвороби я вивчив все, що могло продовжити їй життя. Я точно знаю момент, коли міг врятувати її, і хочу туди повернутися", – написав вдівець.

Також харків'янин написав, що хоче дати дружині шанс вперше взяти на руки молодшу доньку Мію, побачити, як старша дочка піде в школу, стати модельєром і щасливо дожити до 84 років.

Крім того, він попросив знайомих допомогти передати послання адресату.

Нагадаємо, у Херсонській області породілля померла відразу після пологів, а немовля – наступного дня у дитячій лікарні.

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Крім того, у лікарні у Львові медики врятували життя породіллі Катерині і її дитині.

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