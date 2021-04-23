Жена умерла в роддоме от COVID-19: вдовец в отчаянии написал письмо Илону Маску

Мужчина остался с двумя маленькими дочерями и не может смириться с потерей жены – в отчаянии он написал изобретателю

Харьковчанин Дмитрий Марченко, жена которого умерла в роддоме от коронавируса, написал письмо основателю компании SpaceX Илону Маску с просьбой изобрести машину времени, чтобы изменить ход событий и спасти жизнь своей любимой.

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Пост с обращением к изобретателю мужчина опубликовал на своей странице в Instagram.

"Я действительно знаю все, что вы делаете, и я почти уверен, что вы не с нашей планеты — вы тот человек, который однажды изобретет машину времени. И эта машина для меня очень нужна. Не для того, чтобы купить биткойн по 10 долларов в прошлом, нет. Я нуждаюсь в этой машине, чтобы вернуть к жизни мою жену", — пишет Дмитрий.

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По словам мужчины, врач допустил ошибку при лечении его жены. И Дмитрий отмечает, что хочет вернуться, чтобы все исправить.

"Моя жена умерла от COVID-19 (ошибка врача). К сожалению, после родов и цитокиновой бури ее организм был настолько ослаблен, что даже самой сильной женщине не удалось выбраться, хотя она целый месяц боролась с болезнью. Во время ее болезни я изучил все, что могло продлить ей жизнь. Я точно знаю момент, когда мог спасти ее, и хочу туда вернуться", – написал вдовец.

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Также харьковчанин написал, что хочет дать супруге шанс впервые взять на руки младшую дочурку Мию, увидеть, как старшая дочка пойдет в школу, стать модельером и счастливо дожить до 84 лет.

Кроме того, он попросил знакомых помочь передать послание адресату.

Напомним, в Херсонской области роженица умерла сразу после родов, а младенец – на следующий день в детской больнице.

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Кроме того, в больнице во Львове медики спасли жизнь роженице Екатерине и ее ребенку.

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