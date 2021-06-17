105 млрд доларів – не подарунок: Кравчук нагадав, у скільки обійшовся Україні Крим

Кравчук підкреслив, що Росії бракує розуму і можливостей підняти Крим і вони хочуть перетворити його на військову базу

Керівництво Української РСР у 1954 році заперечувало проти приєднання до республіки Криму, оскільки розуміло, які це колосальні витрати і проблеми, але його фактично примусили, і потім на півострів витратили щонайменше 105 млрд доларів.

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Про це розповів перший президент незалежної України Леонід Кравчук в інтерв'ю YouTube-каналу "Ходять чутки".

За його словами, коли Хрущов у 1954 році приїхав до Криму, його зустріли безліч людей з проханням забрати їх з півострова – це були люди, переселені з Росії.

"Вони плакали і просили його їх забрати, бо вони не вміють вести господарство в Криму, там інші умови", – розповів Кравчук.

Він додав, що Хрущов відразу поїхав до Києва і заявив місцевому керівництву, що "Україна повинна взяти Крим собі".

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Київ фактично змусили прийняти Крим, оскільки було ухвалене спеціальне закрите рішення політбюро передати півострів Україні.

"Жодних подарунків не було, Україна навіть заперечувала. Тому що знала, які тяжкі часи її чекають. Це ж не просто взяли багату якусь територію, треба було облаштовувати, проводити канал. На це ж Україна гроші затратила", – підкреслив Кравчук.

Він додав, що коли був президентом України, йому доповідали, що будівництво доріг і розвиток Криму у той час обійшлися у понад 105 млрд доларів.

"Це була колосальна турбота. Це ж не просто Україна отримала багатий подарунок, який приносив колосальні доходи. Навпаки – це була витратна територія. І Україна справлялася з цими завданнями", – підкреслив Кравчук.

А тепер Росії, за словами Кравчука, не вистачає розуму і можливостей підняти Крим, вони хочуть перетворити його на військову базу.

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Нагадаємо, правоохоронці завершили досудове розслідування щодо восьми колишніх чиновників АР Крим. Серед фігурантів – ексдепутат ВР АРК Сергій Аксьонов, колишній глава ВР АРК Володимир Константинов і експрокурор Генпрокуратури Наталія Поклонська.

Ми також повідомляли, що чиновника-зрадника, якого затримали біля Криму, судитимуть за держзраду.