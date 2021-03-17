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Арешт українського журналіста в Криму: розпочато кримінальне розслідування

17 березня, 22:50

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Дії ФСБ підпадають під статтю про незаконне позбавлення волі

Національна поліція України відкрила кримінальне провадження через незаконний арешт в окупованому Криму співробітника "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка.

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Про це повідомила 17 березня прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Слідчі кваліфікували дії окупаційної влади за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі), за що передбачено покарання терміном до 5 років позбавлення волі.

Відео: Сьогодні

Процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою АР Крим та м.Севастополя.

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Нагадаємо, що напередодні в ФСБ повідомили про затримання 10 березня в Криму "українського шпигуна" – ним виявився уродженець Кривого Рогу та позаштатний журналіст "Радіо Свобода" Владислав Єсипенко. Окупаційна влада звинуватила його в зборі інформації для українських спецслужб і виготовленні вогнепальної зброї, після чого незаконно помістила до СІЗО на два місяці – до 11 травня.

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Президент "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" Джеймі Флай вимагає звільнити Єсипенко, а в Службі зовнішньої розвідки України вважають, що таким чином ФСБ просто створює потрібний Кремлю фон для "святкування" річниці окупації півострова.

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Росія жуналіст Крим шпигунство політв'язні радіо свобода

Джерело: Сьогодні

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