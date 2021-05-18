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Депортація триває, помінялися лише кати. У Криму проходить флешмоб (фото)

18 травня, 15:47

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

В Україні та світі 18 травня вшановують пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу, однак репресії тривають через десятки років – уже сучасна Росія знову виживає корінний народ з Криму

У тимчасово окупованому Росією Криму сьогодні, 18 травня, проходить флешмоб, присвячений 77-й річниці депортації кримськотатарського народу.

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Кримські татари фотографуються з плакатами, що нагадують про трагедію 1944 року і репресії, що знову тривають. Люди діляться фотографіями у соціальних мережах.

"18 травня 1944 року все ще триває", "Пам'ятаємо ми. Пам'ятати будуть наші діти", "Ні депортації кримських татар у тюрми Російської Федерації. 1944 – зрадники, 2014 року – терористи", "1944-2021. Хто зупинить репресії?","STOP репресіям сімей", – йдеться в написах на плакатах.

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"Депортація триває, помінялися лише кати і ярлики" , – написала Мумине Салієва, дружина політв'язня, у Facebook.

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Зазначимо, 18 травня в Україні та світі згадують про жертв депортації кримськотатарського народу з Криму в 1944 році. У цей день з півострова був відправлений перший ешелон кримських татар. Всього було депортовано близько 200 тисяч осіб.

В цей день проходять траурні меморіальні заходи.

Згідно з постановою Верховної Ради України, 18 травня оголошене Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Раніше ми повідомляли, що в Криму молодь піднялася на Чатир-Даг на пам'ять про депортованих кримських татар.

Також нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначив, що українська влада докладає зусиль для повернення Кримського півострова під свій контроль.

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