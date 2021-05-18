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Депортация продолжается, поменялись лишь палачи. В Крыму проходит флешмоб (фото)

18 мая, 15:47

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В Украине и мире 18 мая чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа, однако репрессии продолжаются спустя десятки лет – уже современная Россия снова выживает коренной народ из Крыма

Во временно оккупированном Россией Крыму сегодня, 18 мая, проходит флешмоб, посвященный 77-й годовщине депортации крымскотатарского народа.

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Крымские татары фотографируются с плакатами с напоминанием о трагедии 1944 года и продолжающихся сегодня репрессиях. Они делятся фотографиями в социальных сетях.

"18 мая 1944 года все еще продолжается", "Помним мы. Помнить будут наши дети", "Нет депортации крымских татар в тюрьмы Российской Федерации. 1944 – предатели, 2014 – террористы", "1944–2021. Кто остановит репрессии?", "STOP репрессиям семей", – говорится в надписях на плакатах.

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"Депортация продолжается, поменялись лишь палачи и ярлыки", – написала Мумине Салиева, жена политзаключенного, в Facebook.

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Отметим, 18 мая в Украине и мире вспоминают о жертвах депортации крымскотатарского народа из Крыма в 1944 году. В этот день с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Всего было депортировано около 200 тысяч человек.

В этот день проходят траурные памятные мероприятия.

Согласно постановлению Верховной Рады Украины, 18 мая объявлено Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Ранее мы сообщали, что в Крыму молодежь поднялась на Чатыр-Даг в память о депортированных крымских татарах.

Также напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил, чтоукраинские власти прилагают усилия для возвращения Крымского полуострова под свой контроль.

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