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Недбалість окупантів. Журналіст пояснив, чому Ялта "пішла під воду"

19 червня 2021 10:57

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Керівник Інституту чорноморських стратегічних досліджень назвав п'ять порушень, які посприяли затопленню кримського міста

Керівник Інституту чорноморських стратегічних досліджень, головний редактор інтернет-видання BlackSeaNews Андрій Клименко пояснив, чому непогода практично затопила окуповану Ялту. Основною причиною стала недбалість окупантів.

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Про це він написав у Facebook.

"Стосовно кримського потопу. Трохи подивився відео. Дуже все ясно – колись доводилося займатися аналізом та супроводом чималих та складних будівельних проєктів на Південному березі Криму", - написав він.

Клименко написав, що потрібно було:

  • постійно дбати про стан дамб – маленьких, великих, особливо там, де є каскади дамб;
  • ретельно дбати про стан зливових каналізаційних мереж;
  • регулярно та ретельно чистити русла річок;
  • постійно дбати про стан протизсувних комплексів;
  • мати уявлення про кримську гідрогеологію.

За його словами, часто водовідведення та протизсувні споруди коштують дуже дорого, а окупанти не хочуть тратити на це гроші та обирають дешеві, але неефективні варіанти. Крім того, це повинна бути комплексна робота, адже в такій справі часто один маленький недолік чи декілька забитих труб викликає ланцюгову реакцію.

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"Вода не повинна була заливати Ялтинську набережну, просто за визначенням. Це руки ростуть не з того місця. Ось і все. Зараз порахують екологічні збитки, збитки для доріг, мереж та інших споруд, напишуть запит ще міл'ярдів на 100 рублів, отримають, 70% вкрадуть, 30% використають непрофесійно", - написав Клименко.

Раніше ми повідомляли, що окупований Росією Крим продовжує терзати циклон – слідом за затопленою Керчю "під воду пішла" Ялта. Потоки на вулицях настільки сильні, що змивали навіть автомобілі. У місті оголосили режим надзвичайної ситуації, закрили в'їзд до Ялти і почали евакуацію жителів із затоплених зон.

Дивіться також фото і відео негоди на півдні країни у вільній Україні.

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