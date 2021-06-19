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Халатность оккупантов. Журналист объяснил, почему Ялта "ушла под воду"

19 июня 2021 10:57

Виктория Барановская Виктория Барановская

Руководитель Института черноморских стратегических исследований назвал пять нарушений, которые поспособствовали затоплению крымского города

Руководитель Института черноморских стратегических исследований, главный редактор интернет-издания BlackSeaNews Андрей Клименко объяснил, почему непогода практически затопила оккупированную Ялту. Основной причиной стала халатность оккупантов.

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Об этом он написал в Facebook.

"Что касается крымского потопа. Немного посмотрел видео. Очень все ясно – когда-то приходилось заниматься анализом и сопровождением немалых и сложных строительных проектов на Южном берегу Крыма", – написал он.

Клименко написал, что нужно было:

  • постоянно заботиться о состоянии дамб – маленьких, больших, особенно там, где существуют каскады плотин;
  • тщательно заботиться о состоянии ливневых канализационных сетей;
  • регулярно и тщательно чистить русла рек;
  • постоянно заботиться о состоянии противооползневых комплексов;
  • иметь представление о крымской гидрогеологии.

По его словам, часто водоотведения и противооползневые сооружения стоят очень дорого, а оккупанты не хотят тратить на это деньги и выбирают дешевые, но неэффективные варианты. Кроме того, это должна быть комплексная работа, ведь в таком деле часто один маленький недостаток или несколько забитых труб вызывает цепную реакцию.

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"Вода не должна была заливать Ялтинскую набережную, просто по определению. Это руки растут не из того места. Вот и все. Сейчас посчитают экологический ущерб, убытки дорог, сетей и других сооружений, напишут запрос еще миллиардов на 100 рублей получат, 70% украдут, 30% используют непрофессионально", – написал Клименко.

Ранее мы сообщали, что оккупированный Россией Крым продолжает терзать циклон – вслед за затопленной Керчью "под воду ушла" Ялта. Потоки на улицах настолько сильны, что смывали даже автомобили. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации, закрыли въезд в Ялту и начали эвакуацию жителей из затопленных зон.

Смотрите также фото и видео непогоды на юге страны в свободной Украине.

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