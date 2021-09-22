Кабмін України затвердив новий алфавіт: тепер у кримських татар буде латиниця

Переклад кримськотатарської писемності на латиницю здійснитися в період до 1 вересня 2025 року

Уряд України затвердив переклад кримськотатарської мови на латиницю. Колаж: "Сьогодні"

Кабінет міністрів України затвердив алфавіт кримськотатарської мови на основі латинської графіки.

Про це повідомив Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

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Передбачається, що переведення кримськотатарської писемності на латиницю буде здійснюватися в період до 1 вересня 2025 року. Базою для даного акту є рішення Курултаю кримськотатарського народу 1991-1993 років.

Алфавіт кримськотатарської мови на основі латинської графіки

Алфавіт кримськотатарської мови на основі латинської графіки складається з 31 букви.

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Зазначається, що він розроблений в процесі консультацій з Меджлісом кримськотатарського народу, фахівцями Інституту сходознавства імені Кримського, Інституту мовознавства імені Потебні, Інституту філології КНУ імені Шевченка та Таврійського національного університету імені Вернадського.

Зеленський вніс в Раду законопроєкт про корінні народи

Раніше ми повідомляли, що Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону "Про корінні народи України" (№ 5506). Цей документ визначає права корінних народів України та особливості їхньої реалізації задля сприяння консолідації та розвитку української нації, а також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності таких народів.

"І сьогодні, я вношу на розгляд парламенту невідкладний законопроєкт про корінні народи. Впевнений, що у стислі терміни депутати розглянуть і закріплять статус корінних народів України, зокрема кримських татар, і нарешті зроблять те, що відкладали 30 років, вісім скликань Верховної Ради і всі попередні президенти", – сказав Зеленський.

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