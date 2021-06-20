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Повінь в Ялті: кількість постраждалих зросла

20 червня 2021 22:00

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Напередодні повідомлялося про одного загиблого, 40 травмованих і двох зниклих безвісти

Через сильну повіь в Ялті постраждали 43 людини, з них шестеро перебувають на стаціонарному лікуванні.

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Про це пише "Інтерфакс".

Ще 18 червня в евакуації або допомоги потребували 608 осіб, з них 50 дітей. В пункти тимчасового розміщення були відправлені 90 осіб. Найбільше постраждали Керч і Ялта.

Через циклон, який обрушився на Крим, влада ввела режим НС. Спочатку двомісячна норма опадів випала на сході півострова, наступного дня – тримісячна на південному березі.

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Повінь підтопила 426 прибудинкових територій, були перебої з енерго-, газо- і водопостачанням.

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Раніше ми повідомляли, що окупований Росією Крим продовжує терзати циклон – слідом за затопленою Керчю "під воду пішла" Ялта. Потоки на вулицях настільки сильні, що змивали навіть автомобілі. У місті оголошено режим надзвичайної ситуації, закрили в'їзд в Ялту і почали евакуацію жителів із затоплених зон.

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