У Криму зливи затопили Ялтинський крокоділяріум. Що з тваринами? (відео)

Приміщення повністю пішло під воду, працівникам довелося екстрено евакуювати тварин і переводити їх в інше місце

Фото: колаж "Сегодня"

У п'ятницю, 18 червня, під час масштабного потопу в Ялті затопило Ялтинський крокоділяріум.

Реклама

Про це повідомив директор установи Віктор Жиленко, передає "Інтерфакс".

"Затопило приміщення повністю. В останні секунди майже всіх встигли евакуювати – у нас недалеко Алуштинский акваріум, всіх вивезли туди. Поки всі живі, але ми ще не відкачали воду – великим крокодилам не змогли знайти нове житло, вони залишилися", – сказав він.

Відзначимо, що раніше в соцмережах з'явилася інформація, що частина тварин потонула під час потопу, але Жиленко спростував ці припущення.

Реклама

На офіційному сайті установи повідомляють, що в крокоділяріумі міститься найбільша колекція плазунів на території всієї Східної Європи.

Раніше ми повідомляли, що окупований Росією Крим продовжує терзати циклон – слідом за затопленою Керчю "під воду пішла" Ялта. Потоки на вулицях настільки сильні, що змивали навіть автомобілі. У місті оголосили режим надзвичайної ситуації, закрили в'їзд до Ялти і почали евакуацію жителів із затоплених зон.

Реклама

Дивіться також фото і відео негоди на півдні країни у вільній Україні.