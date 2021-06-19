Русский
$ 27,17
32,44
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Криму

У Криму зливи затопили Ялтинський крокоділяріум. Що з тваринами? (відео)

19 червня 2021 16:06

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Приміщення повністю пішло під воду, працівникам довелося екстрено евакуювати тварин і переводити їх в інше місце

Фото: колаж "Сегодня"

Фото: колаж "Сегодня"

У п'ятницю, 18 червня, під час масштабного потопу в Ялті затопило Ялтинський крокоділяріум.

Реклама

Про це повідомив директор установи Віктор Жиленко, передає "Інтерфакс".

"Затопило приміщення повністю. В останні секунди майже всіх встигли евакуювати – у нас недалеко Алуштинский акваріум, всіх вивезли туди. Поки всі живі, але ми ще не відкачали воду – великим крокодилам не змогли знайти нове житло, вони залишилися", – сказав він.

Відзначимо, що раніше в соцмережах з'явилася інформація, що частина тварин потонула під час потопу, але Жиленко спростував ці припущення.

Реклама

На офіційному сайті установи повідомляють, що в крокоділяріумі міститься найбільша колекція плазунів на території всієї Східної Європи.

Раніше ми повідомляли, що окупований Росією Крим продовжує терзати циклон – слідом за затопленою Керчю "під воду пішла" Ялта. Потоки на вулицях настільки сильні, що змивали навіть автомобілі. У місті оголосили режим надзвичайної ситуації, закрили в'їзд до Ялти і почали евакуацію жителів із затоплених зон.

Реклама

Дивіться також фото і відео негоди на півдні країни у вільній Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Ялта пішла під воду – жителів евакуюють, оголосили режим НС: відео потопу в Криму
Ялта пішла під воду – жителів евакуюють, оголосили режим НС: відео потопу в КримуКрим
"Найдивніше відео". У затопленому Криму за Аксьоновим по калюжах кролем пливли рятувальникиКрим
105 млрд доларів – не подарунок: Кравчук нагадав, у скільки обійшовся Україні Крим
105 млрд доларів – не подарунок: Кравчук нагадав, у скільки обійшовся Україні КримКрим
"Господь Бог занадто багато дав води відразу": Аваков розкритикував Данілова за слова про КримВлада
"Я просто зайшов з вудкою": у Криму феесбівець погрожував рибалкам пістолетом (відео)Крим
У Криму під час зливи загинула людина
У Криму під час зливи загинула людинаКрим

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти