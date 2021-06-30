"Нічого не прорвало, а вода в Крим не тече" – Корнієвич про дамбу на 107 кілометрі

Представник Зеленського в Криму заявив, що вода на півострів піде тільки після деокупації

Дамба на Північно-Кримському каналі (на 107-му кілометрі) готова на 80%, але цього достатньо, щоб вода не потрапила до Криму.

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Про це на брифінгу заявив представник президента в Криму Антон Кориневич.

За його словами, вода піде в Крим лише після деокупації.

"Нічого там (на дамбі, – Ред.) не прорвало, все нормально, вода в Крим не йде. Капітальна дамба на 107-му кілометрі готова на 80%, на 20% не добудована, немає достатнього бюджетного фінансування... Наразі цих 80% вистачає, щоб не дати воді потрапити в Крим", – зазначив він.

Раніше деякі російські ЗМІ повідомляли про протікання дамби на Північно-Кримському каналі, який нібито блокує подачу дніпровської води на півострів.

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Як заявив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, українська влада може відновити подачу води в окупований Крим, проте в разі "дуже серйозних поступок" з боку Росії.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, що в Балановському водосховищі в Білогірському районі Криму, з якого була запитана водою половина Сімферополя, залишилося близько 20% його дооккупаціонного обсягу.

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