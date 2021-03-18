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Окупаційна "влада" Криму поскаржиться на Україну в ООН

18 березня, 07:01

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Як завжди, хочуть води

Незаконна "влада" окупованого Росією Криму готує офіційне звернення в ООН зі скаргою на Україну через "водну блокаду".

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Про це заявив "постпред Криму" при президенті Росії Георгій Мурадов, повідомляє РБК.

За словами незаконного чиновника, вони хочуть донести світові якусь "правду".

"Ми не скандалісти, але це питання не маємо наміру замовчувати. Світ повинен знати правду", – сказав він.

Водночас Мурадов стверджує, що Росія може самостійно вирішити проблему з водопостачанням Криму і не збирається просити Україну піти на поступки.

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За його словами, "влада" нібито планує забезпечити Крим прісною водою шляхом використання очисних споруд і будівництва штучних водойм.

Нагадаємо, сім років тому, 16 березня 2014 року, відбувся так званий референдум за приєднання Криму, організований владою Російської Федерації. За цей час у місцевого населення виникли серйозні проблеми з водою, у людей відбирають пляжі і нерухомість, перетворюючи півострів з унікальною природою на військову базу РФ.

Напередодні Росія в Радбезі ООН провела пропагандистське засідання щодо Криму, після чого 19 країн виступили зі спільною заявою з вимогою припинити окупацію півострова.

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