Оккупационные "власти" Крыма пожалуются на Украину в ООН

Незаконные "власти" оккупированного Россией Крыма готовят официальное обращение в ООН с жалобой на Украину из-за "водной блокады".
Об этом заявил "постпред Крыма" при президенте России Георгий Мурадов, сообщает РБК.
По словам незаконного чиновника, они хотят донести миру какую-то "правду".
"Мы не скандалисты, но этот вопрос не намерены замалчивать. Мир должен знать правду", – сказал он.
В то же время Мурадов утверждает, что Россия может самостоятельно решить проблему с водоснабжением Крыма и не собирается просить Украину пойти на уступки.
По его словам, "власти" якобы планируют обеспечить Крым пресной водой путем использования очистных сооружений и строительства искусственных водоемов.
Напомним, семь лет назад, 16 марта 2014 года, состоялся так называемый референдум за присоединение Крыма, организованный властями Российской Федерации. За это время у местного населения возникли серьезные проблемы с водой, у людей отбирают пляжи и недвижимость, превращая полуостров с уникальной природой в военную базу РФ.
Накануне Россия в Совбезе ООН провела пропагандистское заседание по Крыму, после чего 19 стран выступили с совместным заявлением с требованием прекратить оккупацию полуострова.
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