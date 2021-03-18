Оккупационные "власти" Крыма пожалуются на Украину в ООН

Как обычно, хотят воды

Незаконные "власти" оккупированного Россией Крыма готовят официальное обращение в ООН с жалобой на Украину из-за "водной блокады".

Реклама

Об этом заявил "постпред Крыма" при президенте России Георгий Мурадов, сообщает РБК.

По словам незаконного чиновника, они хотят донести миру какую-то "правду".

"Мы не скандалисты, но этот вопрос не намерены замалчивать. Мир должен знать правду", – сказал он.

В то же время Мурадов утверждает, что Россия может самостоятельно решить проблему с водоснабжением Крыма и не собирается просить Украину пойти на уступки.

Реклама

По его словам, "власти" якобы планируют обеспечить Крым пресной водой путем использования очистных сооружений и строительства искусственных водоемов.

Напомним, семь лет назад, 16 марта 2014 года, состоялся так называемый референдум за присоединение Крыма, организованный властями Российской Федерации. За это время у местного населения возникли серьезные проблемы с водой, у людей отбирают пляжи и недвижимость, превращая полуостров с уникальной природой в военную базу РФ.

Накануне Россия в Совбезе ООН провела пропагандистское заседание по Крыму, после чего 19 стран выступили с совместным заявлением с требованием прекратить оккупацию полуострова.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама