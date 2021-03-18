Українська
$ 27,7
32,99
  1. Новости в регионах
  2. Новости Крыма

Оккупационные "власти" Крыма пожалуются на Украину в ООН

18 марта, 07:01

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Как обычно, хотят воды

Незаконные "власти" оккупированного Россией Крыма готовят официальное обращение в ООН с жалобой на Украину из-за "водной блокады".

Реклама

Об этом заявил "постпред Крыма" при президенте России Георгий Мурадов, сообщает РБК.

По словам незаконного чиновника, они хотят донести миру какую-то "правду".

"Мы не скандалисты, но этот вопрос не намерены замалчивать. Мир должен знать правду", – сказал он.

В то же время Мурадов утверждает, что Россия может самостоятельно решить проблему с водоснабжением Крыма и не собирается просить Украину пойти на уступки.

В тренде
Оккупанты убивают озера Крыма: на грани исчезновения Бугаз (фото)
Реклама

По его словам, "власти" якобы планируют обеспечить Крым пресной водой путем использования очистных сооружений и строительства искусственных водоемов.

Напомним, семь лет назад, 16 марта 2014 года, состоялся так называемый референдум за присоединение Крыма, организованный властями Российской Федерации. За это время у местного населения возникли серьезные проблемы с водой, у людей отбирают пляжи и недвижимость, превращая полуостров с уникальной природой в военную базу РФ.

Накануне Россия в Совбезе ООН провела пропагандистское заседание по Крыму, после чего 19 стран выступили с совместным заявлением с требованием прекратить оккупацию полуострова.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Крым
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Оккупанты в Крыму убили жемчужину природы ради водоснабжения Севастополя (фото)
Оккупанты в Крыму убили жемчужину природы ради водоснабжения Севастополя (фото)Украина
Мариуполь и Одесса
Мариуполь и Одесса "хотят в Россию". Муж пропагандистки Скабеевой сделал скандальное заявлениеРоссия
РФ вмешивается в авиапространство Украины: Кабмин обратился за помощью к НАТО
РФ вмешивается в авиапространство Украины: Кабмин обратился за помощью к НАТОКрым
"Министр культуры" Крыма перебила Аксенова матом: видео позораКрым
Засуха, безработица, высокие цены: как выживает Крым через 7 лет после
Засуха, безработица, высокие цены: как выживает Крым через 7 лет после "референдума"Крым
Задержание
Задержание "украинского шпиона" в Крыму: "Радио Свобода" требует освободить своего журналистаУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять