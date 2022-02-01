Повна бойова готовність! Українські артилеристи провели навчання біля берегів Криму

Українські артилеристи провели навчання недалеко від тимчасово окупованого Криму. Підрозділи показали відмінні результати тренування. Про це повідомляється у випуску Сьогодні.
Як це було
За сигналом тривоги військові швидко висунулися з району зосередження, розгорнули позиції та здійснили наведення на умовні цілі противника.
У командуванні ЗСУ наголосили, що армійці показали свої вміння на дуже високому рівні.
Далі по темі
"Тренування було проведено відповідно до планів підготовки. Відмінні результати самого тренування показали повну готовність підрозділу до виконання дій за призначенням", – розповів командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.
Загроза вторгнення Росії
- Росія розмістила поблизу кордонів з Україною більш ніж 100-тисячну армію. ЗМІ опублікували карту місць дислокації російських військ.
- Багато експертів прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах. У цей період завершаться XXIV зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні.
- Тим часом телеканал CNN розповів, як Росія почне бойові дії в Україні. За його даними, війська зайдуть під чужим прапором.