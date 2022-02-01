Полная боевая готовность! Украинские артиллеристы провели учения у берегов Крыма – видео

Тренировку военные провели в соответствии с планами подготовки

Украинские артиллеристы провели учения недалеко от временно оккупированного Крыма. Подразделения показало отличные результаты тренировки. Об этом сообщается в выпуске Сегодня.

Как это было

По сигналу тревоги военные быстро выдвинулись из района сосредоточения, развернули позиции и осуществили наведение на условные цели противника.

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В командовании ВСУ подчеркнули, что армейцы показали свои умения на очень высоком уровне.

"Тренировки были проведены в соответствии с планами подготовки. Отличные результаты самой тренировки показали полную готовность подразделения к выполнению действий по назначению", – рассказал командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

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