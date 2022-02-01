Полная боевая готовность! Украинские артиллеристы провели учения у берегов Крыма – видео

Украинские артиллеристы провели учения недалеко от временно оккупированного Крыма. Подразделения показало отличные результаты тренировки. Об этом сообщается в выпуске Сегодня.
Как это было
По сигналу тревоги военные быстро выдвинулись из района сосредоточения, развернули позиции и осуществили наведение на условные цели противника.
В командовании ВСУ подчеркнули, что армейцы показали свои умения на очень высоком уровне.
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"Тренировки были проведены в соответствии с планами подготовки. Отличные результаты самой тренировки показали полную готовность подразделения к выполнению действий по назначению", – рассказал командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев.
Угроза вторжения России
- Россия разместила вблизи границ с Украиной более чем 100-тысячную армию. СМИ опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- Многие эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах. В этот период как раз завершатся XXIV зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.
- Тем временем телеканал CNN рассказал, как Россия начнет боевые действия в Украине. По его данным, войска зайдут под чужим флагом.