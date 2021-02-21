Росія перекине в Крим десантників для "захоплення об'єктів і узбережжя"

Росіяни задіють в навчанні десантників-козаків і гвардійців-артилеристів

Росія в середині березня планує провести в окупованому Криму масштабні військові навчання за участю десантників. Окупанти будуть тренуватися захоплювати об'єкти умовного противника і висаджуватися на узбережжі. Про це повідомляє Міноборони РФ.

Реклама

Командно-штабні навчання пройдуть на полігоні "Опук" під керівництвом генерал-майора Андрія Суховецького. У них візьмуть участь гвардійський десантно-штурмовий Кавказький козачий полк із Ставрополя і гвардійський артилерійський полк з Анапи.

У ході навчання десантники відпрацюють питання десантування особового складу і техніки з подальшим захопленням об'єктів умовного противника і їх утримання до підходу основних сил.

Паралельно буде відпрацьована висадка десантно-штурмових підрозділів ВДВ на необладнане морське узбережжя з великих десантних кораблів Чорноморського флоту. Після висадки окупанти будуть відпрацьовувати оборону морського узбережжя від висадки морського десанту умовного противника.

Як повідомляли новини "Сьогодні", командувач Військово-морських сил Збройних сил України Олексій Неїжпапа розповідав, що РФ збільшила військову присутність у Криму в три рази.

Реклама

А тим часом Україна починає озброювати свої війська на південному напрямку новими ракетними комплексами "Нептун". Три дивізіони берегового комплексу крилатих ракет наземного базування планується розмістити в областях з виходом до Чорного і Азовського морів.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама