Россия перебросит в Крым десантников для "захвата объектов и побережья"

Россияне задействуют в учении десантников-казаков и гвардейцев-артиллеристов

Россия в середине марта планирует провести в оккупированном Крыму масштабные военные учения с участием десантников. Оккупанты будут тренироваться захватывать объекты условного противника и высаживаться на побережье. Об этом сообщает Минобороны РФ.

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Командно-штабные учения пройдут на полигоне "Опук"под руководством генерал-майора Андрея Суховецкого. В них примут участие гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк из Ставрополя и гвардейский артиллерийский полк из Анапы.

В ходе учения десантники отработают вопросы десантирования личного состава и техники с последующим захватом объектов условного противника и их удержанием до подхода основных сил.

Параллельно будет отработана высадка десантно-штурмовых подразделений ВДВ на необорудованное морское побережье из больших десантных кораблей Черноморского флота. После высадки оккупанты будут отрабатывать оборону морского побережья от высадки морского десанта условного противника.

Как сообщали новости "Сегодня", командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа рассказывал, что РФ увеличила военное присутствие в Крыму в три раза.

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А тем временем Украина начинает вооружать свои войска на южном направлении новыми ракетными комплексами "Нептун". Три дивизиона берегового комплекса крылатых ракет наземного базирования планируется разместить в областях с выходом к Черному и Азовскому морям.

Видео: Сегодня

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