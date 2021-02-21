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Россия перебросит в Крым десантников для "захвата объектов и побережья"

21 февраля, 17:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Россияне задействуют в учении десантников-казаков и гвардейцев-артиллеристов

Россия в середине марта планирует провести в оккупированном Крыму масштабные военные учения с участием десантников. Оккупанты будут тренироваться захватывать объекты условного противника и высаживаться на побережье. Об этом сообщает Минобороны РФ.

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Командно-штабные учения пройдут на полигоне "Опук"под руководством генерал-майора Андрея Суховецкого. В них примут участие гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк из Ставрополя и гвардейский артиллерийский полк из Анапы.

В ходе учения десантники отработают вопросы десантирования личного состава и техники с последующим захватом объектов условного противника и их удержанием до подхода основных сил.

Параллельно будет отработана высадка десантно-штурмовых подразделений ВДВ на необорудованное морское побережье из больших десантных кораблей Черноморского флота. После высадки оккупанты будут отрабатывать оборону морского побережья от высадки морского десанта условного противника.

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Как сообщали новости "Сегодня", командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа рассказывал, что РФ увеличила военное присутствие в Крыму в три раза.

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А тем временем Украина начинает вооружать свои войска на южном направлении новыми ракетными комплексами "Нептун". Три дивизиона берегового комплекса крылатых ракет наземного базирования планируется разместить в областях с выходом к Черному и Азовскому морям.

Видео: Сегодня

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Россия Крым учения десантники

Источник: Сегодня

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