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Сміялися і знімали на відео: у Криму школярі побили кримськотатарську дівчинку

9 квітня, 21:07

Денис Беспалов Денис Беспалов

За даними ЗМІ, деякі з учасників знущань – "діти окупантів, що приїхали до Криму "

В окупованому Росією Криму школярі побили дівчинку кримськотатарського походження. Процес знущання вони знімали на відео.

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Про це в Facebook повідомила кримськотатарська журналістка Ельзара Іслямова.

"І це вам не десь там, це в Криму, в Бахчисараї, відморожені підлітки" просто так "б'ють нашу дитину, кримськотатарську дівчинку Синьому!" – написала вона.

Обережно на відео присутні сцени насильства і нецензурна лексика (18+).

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На кадрах видно як кілька школярок під сміх і улюлюкання по черзі б'ють дівчинку по обличчю. На питання "Навіщо ти це робиш?", одна з нападниць відповідає "Просто так!".

За даними Telegram-каналу Riddle, деякі з підлітків, які брали участь на побиття, – "діти окупантів, що приїхали до Криму" .

"А ось і результат насадження міжнаціональної ненависті і ксенофобії, заохочення російською пропагандою агресії проти інших народів", – йдеться в коментарі каналу до відео.

Нагадаємо, нещодавно в Криму вчителька в школі назвала кримських татар "зрадниками".

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діти Крим школярі кримські татари
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