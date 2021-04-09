Смеялись и снимали на видео: в Крыму школьники избили крымскотатарскую девочку

В оккупированном Россией Крыму школьники избили девочку крымскотатарского происхождения. Процесс издевательства они снимали на видео.
Об этом в Facebook сообщила крымскотатарская журналистка Эльзара Ислямова.
"И это вам не где то там, это в Крыму, в Бахчисарае, отмороженные подростки "просто так" бьют нашего ребенка, крымскотатарскую девочку Синем!" - написала она.
Осторожно на видео присутствуют сцены насилия и нецензурная лексика (18+).
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На кадрах видно как несколько школьниц под смех и улюлюканье по очереди бьют девочку по лицу. На вопрос "Зачем ты это делаешь?", одна из нападавших отвечает "Просто так!".
По данным Telegram-канала Riddle, некоторые из подростков, которые участвовали на избиении, – "дети приехавших в Крым оккупантов".
"А вот и результат насаждения межнациональной ненависти и ксенофобии, поощрения российской пропагандой агрессии против других народов", - говорится в комментарии канала к видео.
Напомним, недавно в Крыму учительница в школе назвала крымских татар "предателями".
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