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Смеялись и снимали на видео: в Крыму школьники избили крымскотатарскую девочку

9 апреля, 21:07

Денис Беспалов Денис Беспалов

По данным СМИ, некоторые из участников издевательств – "дети приехавших в Крым оккупантов"

В оккупированном Россией Крыму школьники избили девочку крымскотатарского происхождения. Процесс издевательства они снимали на видео.

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Об этом в Facebook сообщила крымскотатарская журналистка Эльзара Ислямова.

"И это вам не где то там, это в Крыму, в Бахчисарае, отмороженные подростки "просто так" бьют нашего ребенка, крымскотатарскую девочку Синем!" - написала она.

Осторожно на видео присутствуют сцены насилия и нецензурная лексика (18+).

В Крыму школьники избили крымскотатарскую девочку. Источник: t.me/riddle

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На кадрах видно как несколько школьниц под смех и улюлюканье по очереди бьют девочку по лицу. На вопрос "Зачем ты это делаешь?", одна из нападавших отвечает "Просто так!".

По данным Telegram-канала Riddle, некоторые из подростков, которые участвовали на избиении, – "дети приехавших в Крым оккупантов".

"А вот и результат насаждения межнациональной ненависти и ксенофобии, поощрения российской пропагандой агрессии против других народов", - говорится в комментарии канала к видео.

Напомним, недавно в Крыму учительница в школе назвала крымских татар "предателями".

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