Вулиці перетворилися на річки. У Сімферополі розгулялася негода (фото, відео)

Вдень у суботу, 29 травня, в окупованому Росією Сімферополі вирувала негода. Йшов настільки сильний дощ, що видимість була практично нульова. Деякі вулиці затопило, як і припарковані на них автомобілі. Вітер валив дерева, а град барабанив по дахах і пошкоджував не заховані вчасно машини.
Про це повідомляє 3652.ru.
Негода розігралася після 14:00. Традиційно "море" утворилося на залізничному вокзалі. Також очевидці повідомляли про потоп біля Центрального ринку, ЦУМу, ТРЦ "Меганом" та ін.
Зараз в соцмережах багато повідомлень про загублені або знайдені номерні знаки машин. Евакуатори нарозхват.
Про негоду городян попереджали ще вчора. Штормове попередження в окупованому Криму діє 29-30 травня. Синоптики обіцяють грози, град, шквальний вітер і зливи.
Раніше повідомлялося, що Сімферополь залишився без води.