Вулиці перетворилися на річки. У Сімферополі розгулялася негода (фото, відео)

На Сімферополь обрушився сильний дощ і град, місто затопило, вітер ламав дерева

Вдень у суботу, 29 травня, в окупованому Росією Сімферополі вирувала негода. Йшов настільки сильний дощ, що видимість була практично нульова. Деякі вулиці затопило, як і припарковані на них автомобілі. Вітер валив дерева, а град барабанив по дахах і пошкоджував не заховані вчасно машини.

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Про це повідомляє 3652.ru.

Негода розігралася після 14:00. Традиційно "море" утворилося на залізничному вокзалі. Також очевидці повідомляли про потоп біля Центрального ринку, ЦУМу, ТРЦ "Меганом" та ін.

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Зараз в соцмережах багато повідомлень про загублені або знайдені номерні знаки машин. Евакуатори нарозхват.

Про негоду городян попереджали ще вчора. Штормове попередження в окупованому Криму діє 29-30 травня. Синоптики обіцяють грози, град, шквальний вітер і зливи.

Раніше повідомлялося, що Сімферополь залишився без води.