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У Криму ФСБ затримала чергового "шпигуна": у чому його запідозрили (відео)

22 квітня, 10:24

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Окупанти знову взялися за старе – цього разу в Севастополі знайшли нового шпигуна і, звичайно ж, зв'язали його з Україною

В окупованому Севастополі силовики з ФСБ затримали росіянина, якого запідозрили в шпигунстві на користь України. Про це повідомляють Известия з посиланням на російську спецслужбу.

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Стосовно "шпигуна" вже відкрили кримінальне провадження.

Відео: RT

"У Севастополі затримано громадянина Росії, який цілеспрямовано збирав і передавав у Головне управління розвідки Міністерства оборони України відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність Чорноморського флоту, витік яких за кордон міг завдати шкоди обороноздатності", – заявили в ФСБ.

Йому вже навіть встигли обрати запобіжний захід – суд Севастополя відправив його за ґрати на 2 місяці.

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Тим часом окупанти на півострові продовжують переслідувати українців і "шити" їм сфабриковані справи. Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно "вирок" отримав український військовий, який пропав на кордоні з Кримом у 2020 році.

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А журналіста Владислава Єсіпенка, затриманого окупантами, продовжують жорстоко катувати, вибиваючи з нього визнання.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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Крим Севастополь шпигун ФСБ РФ
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