У Криму ФСБ затримала чергового "шпигуна": у чому його запідозрили (відео)

В окупованому Севастополі силовики з ФСБ затримали росіянина, якого запідозрили в шпигунстві на користь України. Про це повідомляють Известия з посиланням на російську спецслужбу.
Стосовно "шпигуна" вже відкрили кримінальне провадження.
"У Севастополі затримано громадянина Росії, який цілеспрямовано збирав і передавав у Головне управління розвідки Міністерства оборони України відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність Чорноморського флоту, витік яких за кордон міг завдати шкоди обороноздатності", – заявили в ФСБ.
Йому вже навіть встигли обрати запобіжний захід – суд Севастополя відправив його за ґрати на 2 місяці.
Тим часом окупанти на півострові продовжують переслідувати українців і "шити" їм сфабриковані справи. Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно "вирок" отримав український військовий, який пропав на кордоні з Кримом у 2020 році.
А журналіста Владислава Єсіпенка, затриманого окупантами, продовжують жорстоко катувати, вибиваючи з нього визнання.
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією
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