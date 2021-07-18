У Криму окупанти оцінили збитки від "блокади" півострова – більше 550 млрд гривень

Вони подають в суд на 12 громадян України, які нібито причетні до припинення поставок води і електрики на півострів

Окупанти зібралися в суд / Фото: колаж "Сьогодні"

В окупованому Росією Криму окупанти оцінили збиток, який нібито завдала їм Україна, коли припинила поставки води і електроенергії. За їх підрахунками він склав 1,5 трильйона рублів (551 мільярд гривень).

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Про це повідомляє РІА Новини.

"Попередньо, сума збитку (від водної, енергетичної, продовольчої і транспортної "блокад" – "Сегодня") становить 1,47 трильйона рублів. Як тільки ми цю суму підтвердимо усіма необхідними документами, позов буде переданий до суду", – заявив "віце-спікер парламенту Криму" Юхим Фікс.

Окупанти зібралися стягнути з України так званий "збиток" і подають в суд на 12 громадян України, які нібито "є організаторами або виправдовують блокаду Криму".

"Слідчі органи працюють по залученню до кримінальної відповідальності організаторів блокади. Наша робоча група вже завершує підготовку всіх необхідних документів для подачі позову до судових органів про визнання та стягнення збитків, завданих півострову водною блокадою", – заявив він.

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Нагадаємо, що експерти оцінили економічні втрати України від окупації Росією Криму. Виявилося, що прямі втрати від тимчасової окупації Російською Федерацією Кримського півострова складають $135 млрд, або близько 75% ВВП України в 2013 році.

Оцінку втрат зробили для того, щоб Україна могла через міжнародні суди компенсувати втрати. Тобто зобов'язати Росію виплатити відповідні суми або заарештувати активи тих, хто причетний до окупації Кримського півострова.

Раніше ми повідомляли, що сильні зливи, які затопили 104 житлових будинки в Бахчисарайському районі, допомогли окупантам вирішити проблему водопостачання жителів півострова.