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В Крыму оккупанты оценили убытки от "блокады" полуострова – больше 550 млрд гривен

18 июля 2021 19:15

Виктория Барановская Виктория Барановская

Они подают в суд на 12 граждан Украины, которые якобы причастны к прекращению поставок воды и электричества на полуостров

Оккупанты собрались в суд / Фото: коллаж "Сегодня"

Оккупанты собрались в суд / Фото: коллаж "Сегодня"

В оккупированном Россией Крыму оккупанты оценили ущерб, который якобы нанесла им Украина, когда прекратила поставки воды и электроэнергии. По их подсчетам он составил 1,5 триллиона рублей (551 миллиард гривен).

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Об этом сообщает РИА Новости.

"Предварительно, сумма ущерба (от водной, энергетической, продовольственной и транспортной "блокад" – "Сегодня".) составляет 1,47 триллиона рублей. Как только мы эту сумму подкрепим всеми необходимыми документами, иск будет передан в суд", - заявил "вице-спикер парламента Крыма" Ефим Фикс.

Оккупанты собрались взыскать с Украины так называемый "ущерб" и подают в суд на 12 граждан Украины, которые якобы "являются организаторами или оправдывают блокаду Крыма".

"Следственные органы работают по привлечению к уголовной ответственности организаторов блокады. Наша рабочая группа уже завершает подготовку всех необходимых документов для подачи иска в судебные органы о признании и взыскании ущерба, причиненного полуострову водной блокадой", – заявил он.

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Напомним, что эксперты оценили экономические потери Украины от оккупации Россией Крыма. Оказалось, что прямые потери от временной оккупации Российской Федерацией Крымского полуострова составляют $135 млрд, или около 75% ВВП Украины в 2013 году.

Оценку потерь сделали для того, чтобы Украина могла через международные суды компенсировать потери. То есть обязать Россию выплатить соответствующие суммы или арестовать активы тех, кто причастен к оккупации Крымского полуострова.

Ранее мы сообщали, что сильные ливни, которые затопили 104 жилых дома в Бахчисарайском районе, помогли оккупантам решить проблему водоснабжения жителей полуострова.

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