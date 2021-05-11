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У Криму окупанти вбили чоловіка під час обшуків: що відомо (фото)

11 травня, 18:47

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У приміщенні, де працював загиблий, залишилися сліди його крові і пошкодження від вибуху – окупанти заявили, що він сам винен

В окупованому Криму силовики ФСБ РФ по час обшуку застрелили уродженця Узбекистану Набі Рахімова. Нібито він пручався при затриманні.

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Про це повідомив "Грата" адвокат Іслям Веліляєв, "Кримська солідарність" і прокуратура АР Крим.

Так, 11 травня о 6:30 "силовики" оточили район біля будинку Рахімова, він у цей час знаходився в Сімферополі на заробітках. Після обшуку його дружину відвезли у відділок з питань міграції ОМВД.

Люди, що живуть по сусідству, розповіли правозахисникам, що недобудований будинок в сімферопольському селищі Дубки, де працював Рахімов, брали штурмом. Також були чутні постріли.

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За словами місцевих жителів, з дому вивезли труп людини.

Після обшуку всередині будинку були сліди крові на підлозі і сліди вибуху на стінах.

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Адвокату повідомили, що Рахімов "пручався під час затримання за допомогою гранати і зброї", і його застрелили. Окупанти звинуватили загиблого в "посяганні на життя правоохоронця".

Після інциденту прокуратура АР Крим порушила кримінальне провадження на "силовиків" держави-окупанта за незаконні обшуки і затримання представників кримськотатарського народу.

Справу відкрили за статтями "порушення недоторканності житла" і незаконне позбавлення волі ", санкція передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Криму масово обшукували кримських татар.

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Крім того, у цілому Росія переслідує не менше 140 кримчан, майже сто людей – за гратами на окупованому півострові і в Росії.

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