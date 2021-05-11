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В Крыму оккупанты убили мужчину во время обысков: что известно (фото)

11 мая, 18:47

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В помещении, где работал погибший, остались следы его крови и повреждения от взрыва – оккупанты заявили, что он сам виноват

В оккупированном Крыму силовики ФСБ РФ по время обыска застрелили уроженца Узбекистана Наби Рахимова. Якобы он сопротивлялся при задержании.

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Об этом сообщил "Гратам" адвокат Ислям Велиляев, "Крымская солидарность" и прокуратура АР Крым.

Так, 11 мая в 6:30 "силовики" оцепили район возле дома Рахимова, он в это время находился в Симферополе на заработках. После обыска его жену увезли в отделение по вопросам миграции ОМВД.

Люди, живущие по соседству, рассказали правозащитникам, что недостроенный дом в симферопольском поселке Дубки, где работал Рахимов, брали штурмом. Также были слышны выстрелы.

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По словам местных жителей, из дома вывезли труп человека.

После обыска внутри дома были следы крови на полу и следы взрыва на стенах.

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Адвокату сообщили, что Рахимов "сопротивлялся задержанию с помощью гранаты и оружия", и его застрелили. Оккупанты обвинили погибшего в "посягательстве на жизнь правоохранителя".

После инцидента прокуратура АР Крым открыла уголовное производство на "силовиков" государства-оккупанта за незаконные обыски и задержания представителей крымскотатарского народа.

Дело открыли по статьям "нарушение неприкосновенности жилища" и незаконное лишение свободы", санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Крыму массово обыскивали крымских татар.

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Кроме того, в целом Россия преследует не менее 140 крымчан, почти сто человек – за решеткой на оккупированном полуострове и в России.

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