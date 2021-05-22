У Криму знову не вистачає води. Що відбувається і хто в цьому винен

В українському МЗС заявили, що Росія як держава-окупант несе відповідальність за ситуацію на півострові, в тому числі це стосується і браку води в Криму

Окупанти знову звинувачують Україну в нестачі води

У Криму окупанти знову заявляють про брак води для цивільного населення – люди отримують воду за графіком. А Росія в черговий раз звинувачує в водній катастрофі Україну.

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У МЗС України "Сегодня" розповіли, що відбувається з водою для Криму.

Що каже наша влада?

Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що в Криму досить водних ресурсів для побутового використання. Ситуація загострилася через мілітаризацію півострова – розвиток військових баз і підприємств військово-промислового комплексу РФ.

"Фактично російські військові поставили під загрозу задоволення базових потреб кримського цивільного населення. Це вкотре доводить руйнівний характер політики РФ на окупованих нею українських територіях" , – сказав він.

Ніколаєнко нагадав, що відповідно до норм міжнародного права, Росія як держава-окупант несе відповідальність за ситуацію на півострові.

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"Наша позиція чітка: відновлення поставок дніпровської води в Крим можливо тільки після його демілітаризації і деокупації", – заявив речник МЗС.

Одне з кримських водосховищ / Фото: RoksolanaToday&КрымUA @KrimRt

Як в Росії пояснюють нестачу води?

"Не припиняються запеклі спроби Києва покарати населення Криму за його законний вибір на користь возз'єднання з Росією. Триваюча водна блокада півострова може привести до чергової гуманітарної катастрофи з важкопередбачуваними наслідками", – заявив заступник директора Департаменту інформації та друку МЗС Росії Ілля Тимохов.

За його словами, такі дії йдуть врозріз з нормами міжнародного права і сприяють зростанню міжнародної напруженості.

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Він також заявив, що "провокації української влади в Керченській протоці і Азовському морі в 2018 році", яким нібито потурали деякі західні партнери, "були здатні спровокувати новий конфлікт в Чорному морі".

Як реагує окупаційна влада?

В інтерв'ю одному з російських каналів російський глава окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що у півострова немає додаткових джерел води, крім поставок по Північно-Кримському каналу.

"Зараз гостра фаза зберігається тільки в Алушті, режим там сьогодні дві години вранці, три години ввечері. В даному випадку в Ялті, як я вже говорив, у нас повністю водопостачання з шостої ранку до півночі, а з 1 липня по 1 жовтня буде вже цілодобово", – заявив він.

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Він налаштований оптимістично і сподівається, що не доведеться повертати в кримських містах подачу води за графіком.

"Найбільш песимістичний прогноз – це для Ялти три на три. Щодо Сімферополя, то з запуском Бештерек-Зуйського водозабору ми практично повністю вийдемо з ситуації ... Швидше за все, будуть побудовані ще додаткові водосховища – це в Сімферополі на 15 мільйонів кубометрів і в Алушті на 8 мільйонів" , – сказав окупант.

А тим часом, російські фахівці вже почали бурити свердловини в Азовському морі для оцінки запасів прісної води. За словами окупантів, під морем можуть бути прарусла річок Дон і Кубань.

Так проходять пошуки нових джерел води

Раніше ми повідомляли, що Україна відреагувала на інформацію ЗМІ про те, що Росія в обхід санкцій встановила в окупованому Криму європейське обладнання для закачування води з артезіанських свердловин.

Нагадаємо, ЄС розширив санкції проти Росії через скандалу з поставками турбін Siemens в Крим . В рамках невизнання російської анексії Криму ЄС заборонив постачання обладнання для інфраструктурних проектів в Криму і Севастополі.