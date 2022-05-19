В окупованому Криму перекинулася техніка РФ (фото)

Серед військовослужбовців ЗС РФ є поранені

У Криму сталася ДТП з технікою РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

В окупованому Криму під час руху перекинувся причіп із російською військовою технікою. Внаслідок цього двоє військовослужбовців ЗС РФ у тяжкому стані. Подія сталася біля села Ішунь Красноперекопського району.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Деталі

Як стало відомо, трал, що перекинувся, перевозив танк, двоє російських військових отримали тяжкі травми.

На опублікованих кадрах з місця події можна побачити машини швидкої допомоги та пожежний автомобіль, поруч із якими стоїть вантажний "Камаз" із буквою Z на кабіні.

Деякі росЗМІ пишуть, що російські військові 18 травня везли близько десяти танків у бік адміністративного кордону Криму, а аварія сталася на повороті після мосту, попередньо через слизьку після дощу дорогу.

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В окупованому Криму перекинувся причіп із російською військовою технікою

Село Ішунь на карті

В Генштабі назвали напрямки, де гине найбільше окупантів

Російських окупантів продовжують масово знищувати на українській землі. Лише за минулу добу втрати армії РФ становлять ще 200 одиниць особового складу. Крім того, окупанти втратили один літак, три танки, 20 бойових броньованих машин та одну крилату ракету. Про таке повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.05 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 28500 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1254 (+3) од.,

бойових броньованих машин – 3063 (+20) од.,

артилерійських систем – 595 (+9) од.,

РСЗВ – 199 (+0) од.,

засобів ППО – 93 (+2) од.,

літаків – 203 (+1) од.,

гелікоптерів – 167 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 455 (+14) од.,

крилатих ракет – 103 (+1) од.,

кораблів /катерів – 13 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2157 (+20) од.,

спеціальної техніки – 43 (+0) од.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Словянському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.

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