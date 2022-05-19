Україна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні 🚑 Евакуація з "Азовсталі" ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Криму

В окупованому Криму перекинулася техніка РФ (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 травня, 20:47
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Серед військовослужбовців ЗС РФ є поранені
У Криму сталася ДТП з технікою РФ. Фото: колаж "Сьогодні"
У Криму сталася ДТП з технікою РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

В окупованому Криму під час руху перекинувся причіп із російською військовою технікою. Внаслідок цього двоє військовослужбовців ЗС РФ у тяжкому стані. Подія сталася біля села Ішунь Красноперекопського району.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Реклама

Деталі

Як стало відомо, трал, що перекинувся, перевозив танк, двоє російських військових отримали тяжкі травми.

На опублікованих кадрах з місця події можна побачити машини швидкої допомоги та пожежний автомобіль, поруч із якими стоїть вантажний "Камаз" із буквою Z на кабіні.

Деякі росЗМІ пишуть, що російські військові 18 травня везли близько десяти танків у бік адміністративного кордону Криму, а аварія сталася на повороті після мосту, попередньо через слизьку після дощу дорогу.

Реклама

Реклама

В окупованому Криму перекинувся причіп із російською військовою технікою

Село Ішунь на карті

В Генштабі назвали напрямки, де гине найбільше окупантів

Російських окупантів продовжують масово знищувати на українській землі. Лише за минулу добу втрати армії РФ становлять ще 200 одиниць особового складу. Крім того, окупанти втратили один літак, три танки, 20 бойових броньованих машин та одну крилату ракету. Про таке повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.05 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 28500 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1254 (+3) од.,
  • бойових броньованих машин – 3063 (+20) од.,
  • артилерійських систем – 595 (+9) од.,
  • РСЗВ – 199 (+0) од.,
  • засобів ППО – 93 (+2) од.,
  • літаків – 203 (+1) од.,
  • гелікоптерів – 167 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 455 (+14) од.,
  • крилатих ракет – 103 (+1) од.,
  • кораблів /катерів – 13 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2157 (+20) од.,
  • спеціальної техніки – 43 (+0) од.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Словянському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Більше новин
Хроніка обстрілів
Деталі
Save Mariupol Azovstal! Right now!
Деталі евакуації
💙💛 Українці за кордоном
Як вижити?
💵 допомога під час війни
Ще більше пільг
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості в Україні
❤️ "Разом нас багато"
Нас не подолати
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
⚽ Український фан-сектор
Вболівай за своїх!
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 19 травня
1
Особовий склад 28500
Особовий склад
2
Літаки 203
Літаки
3
Гелікоптери 167
Гелікоптери
4
Танки 1254
Танки
5
ББМ 3063
ББМ
6
Артилерія 595
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 199
РСЗВ
9
БПЛА 455
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2157
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Пілот-віртуоз… Полковник Олександр Григор’єв – військовий льотчик 16 окремої бригади армійської авіації «Броди», учасник АТО/ООС, входив до складу миротворчого контингенту. Один із небагатьох вертолітників, хто виконував посадку у кратер вулкана Ньямлагіра в ДР Конго. Загинув у складі екіпажу вертольоту Мі-8 під час виконання бойового завдання на Київщині. Герой України. Посмертно.

Історія героя
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

30150.23

Binance Coin (BNB)

305.6

Dogecoin (DOGE)

0.09

Litecoin (LTC)

71.32

Theta (THETA)

1.28

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
39,79
43,25
-
-
42,00
44,00
-
-
-
44,38
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,75 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.75

Insta News
Річард Гір – з нами!
Актор продає свій Jaguar

Гроші підуть у фонди, які допомагають Україні

Поговори зі мною
Загадай бажання і дізнайся відповідь
Спитати
Надійний тил
Допомогти Героям!

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти