"Я просто зайшов з вудкою": в Криму ФСБшник погрожував рибалкам пістолетом (відео)

Співробітник ФСБ вийшов на пірс до рибалок і наставив на них пістолет, але потім швидше сам перетворився на жертву

У соцмережах з'явилися шокуючі кадри з окупованого Криму, як військовослужбовець ФСБ Росії погрожував простим рибалкам на набережній зброєю за нібито "незаконний" вилов риби. Відео скандалу опубліковано у групі "Феодосія підслухати".

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Російський правоохоронець сказав рибалкам, що вони нібито ховаються з місця скоєння адміністративного правопорушення і не виконують законних вимог співробітників органів безпеки. Але після таких дій це скоріше "органи небезпеки".

Увага! На відео нецензурна лексика!

У відповідь шоковані чоловіки кричали: "Що я зробив? Я просто зайшов з вудкою", "Я зайшов на пірс, а мені пістолетом погрожують не зрозуміло які люди", "Він же не напав ні на кого, нічого не зробив". "Прибери зброю, він тебе зі спінінга застрелить, чи що?", "Мужики – це свавілля".

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Потім ФСБшник таки пояснив, що мова про заборону вилову риби навіть на вудку.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно у Криму "суд" виніс абсурдний "вирок" Чубарову. Лідеру кримських татар також присудили величезний штраф і 200 годин примусових робіт.