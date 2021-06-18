Ялта ушла под воду – жителей эвакуируют, объявлен режим ЧС: видео потопа в Крыму

Накануне циклон затопил Керчь, а теперь непогода добралась до курортной Ялты – машины плавают по городу, людей просят не выходить из дома

Оккупированный Крым продолжает терзать циклон – вслед за затопленной Керчью "под воду ушла" Ялта. Потоки на улицах настолько сильные, что смывает даже автомобили. В городе уже ввели режим чрезвычайной ситуации, закрыли въезд в Ялту и начали эвакуацию жителей из затопленных зон.

Затопленная Ялта. Фото: соцсети

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В городе было остановлено движение многих маршрутов общественного транспорта, подземные переходы затопило, частично отсутствует электроснабжение и связь.

"Сегодня с 10 часов на территории Ялты вводится чрезвычайная ситуация. Вышли из берегов две реки, проходящие через центр города. Полностью перекрыт въезд в город. Неконтролируемый поток воды просто сносит машины и людей. Слава богу, нет жертв", – заявил в своем видеообращении в Facebook т.н. мэр Ялты Янина Павленко.

Местные жители публикуют фото и видео, как подземные переходы затоплены по крышу, на некоторых улицах воды по пояс, сильные потоки воды сносят припаркованные машины.

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Здесь припаркованные автомобили еще не снесло, сесть в них точно не получится.

В соцсетях пишут, что участок улицы Ломоносова — единственный выезд из городской станции скорой помощи. Теперь, пока завал из машин не разгребут, "скорым" ни выехать со станции, ни вернуться.

Люди перемещаются с трудом. Фото: соцсети

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