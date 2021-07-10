Паркани та розруха за ціною дорожче за Дубай – як зустрічає туристів окупований Крим

За Росії півострів "обріс" парканами – доступ до пляжів і санаторіїв тепер є тільки у військових країни-окупанта

Крим більше не для простих відпочивальників - на гарні пляжі пускають лише військових. Фото: скріншот

Високі ціни, двометрові паркани і перекрита дорога до моря – такий зараз курортний сезон в окупованому Криму.

Окупаційна влада щорічно вихваляється рекордною кількістю туристів на півострові, але ніхто за роки анексії цих мільйонів курортників так і не побачив, проте бачать, як Крим перетворюється на військову базу.

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Кореспондентка "Сьогодні" Ельвіна Сеітбулаева переконалася в цьому на власні очі.

Майже порожні лежаки і брудне море. Це – якщо можливо пройти до моря. Туристів і жителів до води часто просто не пускають через мілітаризацію і навали російських військових.

Житель Партеніта спеціально для нас зняв кадри – військовий санаторій "Крим" повністю огороджений, а прохід на пляж – тільки через турнікет. Ще минулого року хоч за 150 рублів, але люди проходили до моря, а цьогоріч вже не можна.

"Закрився він не тільки для відпочиваючих а й для місцевих жителів. Санаторій належить Міністерству оборони Російської Федерації", – каже Олексій Назимов з Партеніта.

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Міноборони Росії наглухо заварило вхід і на пляж в Севастополі, який біля заповідного урочища Скелі Ласпі. Місцеві жителі отримали від відомства відповідь: ця територія огороджена для потреб Збройних сил РФ.

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За колючим дротом – обурені люди, а біля моря відпочивають хіба що люди в погонах.

"Напишіть одразу, що Крим це військова база. От прям на Кримському мосту і напишіть", – каже один з них.

Поступово ізолюють людей і від кримської краси. Наприклад, оглядовий майданчик в Алупці перекрито двометровим парканом – туди вже завезли будматеріали та техніку. Охоронець на територію нікого не пускає.

"Як нам в ЗМІ всім кажуть, що там ворожа Україна і т.д. і т.п., а в результаті ми не захищені ніким від російської влади. Так виходить?" – обурюються люди.

Відлякують туристів і погодні аномалії цього літа. Надія заробити в сезон у жителів спливла разом з потоками повеней.

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І при цьому ціни на готелі б'ють рекорди – забронювати номер в окупованому Криму зараз дорожче, аніж в Дубаї. Нещодавно мешканка Києва Валерія повернулася з екзотичного курорту.

"Ми з хлопцем відпочивали в Дубаї. За 10 днів в Еміратах ми витратили близько 65 тис. гривень. Близько 16 тис. ми витратили на харчування, ще стільки ж – на розваги і транспортні витрати. І це без авіаквитків", – ділиться вона.

Для порівняння ми зайшли на сайт готелів Криму. Бронюємо готель в Ялті на двох – на 10 днів двомісний номер "комфорт" з включеними сніданком, обідом і вечерею в добу буде 20 637 рублів, то є 206 370 за весь період.

206 370 рублів конвертуємо в гривню – в результаті десятиденний відпочинок обійдеться в 75 293 гривень. Для порівняння: приблизно такий самий готель в турецькій Анталії обійдеться від 12 тис., на Кубі – від 26 тис., а на райських Мальдівах – від 55 тис. гривень.

Щороку окупаційна влада вихваляється рекордною кількістю туристів в Криму – мовляв, за України такого не було. Але ніхто на півострові за роки анексії цих мільйонів курортників не бачив.

Нагадаємо, минулого місяця в соцмережах з'явилися шокуючі кадри з окупованого Криму, як військовослужбовець ФСБ Росії погрожував рибалкам на набережній зброєю, мовляв, за незаконний вилов риби.