17-річна дівчина загинула на Новий рік у Закарпатті, вся її родина госпіталізована

31 грудня у м. Берегові Закарпатської області через отруєння чадним газом загинула 17-річна дівчина, ще троє людина, серед яких 8-місячна дитина, медики госпіталізували.
Про це повідомляє Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги.
Коли приїхали медики, то 17-річна дівчина вже була мертвою.
Лікарів швидкої допомоги викликав чоловік, який повідомив, що його дружина погано почувається. Коли швидка приїхала на місце події, то з'ясувалося, що 46-річна жінка, її 25-річна та 17-річна доньки та 8-місячна онука отруїлися чадним газом.
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Медики негайно розпочали реанімаційні заходи, підключили кисень та викликали додатково фельдшер.
"На жаль, на момент приїзду швидкої молодша, 17-річна дівчина, вже була мертва", – йдеться у повідомленні.
Трьох постраждалих госпіталізовано. Обставини події встановлюються.