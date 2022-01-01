17-річна дівчина загинула на Новий рік у Закарпатті, вся її родина госпіталізована

Троє постраждалих госпіталізовано

Обставини події встановлюються. Колаж "Сьогодні"

31 грудня у м. Берегові Закарпатської області через отруєння чадним газом загинула 17-річна дівчина, ще троє людина, серед яких 8-місячна дитина, медики госпіталізували.

Про це повідомляє Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги.

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Коли приїхали медики, то 17-річна дівчина вже була мертвою.

Лікарів швидкої допомоги викликав чоловік, який повідомив, що його дружина погано почувається. Коли швидка приїхала на місце події, то з'ясувалося, що 46-річна жінка, її 25-річна та 17-річна доньки та 8-місячна онука отруїлися чадним газом.

Медики негайно розпочали реанімаційні заходи, підключили кисень та викликали додатково фельдшер.

"На жаль, на момент приїзду швидкої молодша, 17-річна дівчина, вже була мертва", – йдеться у повідомленні.

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Трьох постраждалих госпіталізовано. Обставини події встановлюються.

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