17-летняя девушка погибла на Новый год в Закарпатье, вся ее семья госпитализирована

Трое пострадавших госпитализированы

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Коллаж "Сегодня"

31 декабря в г. Берегово Закарпатской области из-за отравления угарным газом погибла 17-летняя девушка, еще троих человек, среди которых 8-месячный ребенок, медики госпитализировали.

Об этом сообщает Закарпатский территориальный центр экстренной медицинской помощи.

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Когда приехали медики, то 17-летняя девушка уже была мертвой

Врачей скорой помощи вызвал мужчина, который сообщил, что его жена плохо себя чувствует. Когда скорая приехала на место происшествия, то выяснилось, что 46-летняя женщина, ее 25-летняя и 17-летняя дочери и 8-месячная внучка отравились угарным газом.

Медики немедленно начали реанимационные мероприятия, подключили кислород и вызвали дополнительно фельдшерскую бригаду.

"К сожалению, к моменту приезда скорой младшая, 17-летняя девушка, уже была мертва", — говорится в сообщении.

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Трое пострадавших госпитализированы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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