Русский
$ 26,86
31,7
  1. Новини в регіонах
  2. Львов Новини

Авіакатастрофа на Прикарпатті: названі імена загиблих хасидів (фото)

29 липня 2021 13:10

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Загиблі в Івано-Франківській області були студентами, вони вчилися в Єрусалимі

В авіакатастрофі загинули двоє американців і британець / Фото: колаж "Сьогодні"

В авіакатастрофі загинули двоє американців і британець / Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 28 липня, в Івано-Франківській області в авіакатастрофі загинули три іноземці, вони були хасидами.

Реклама

Про це повідомляє Єврейська громада України.

Авіакатастрофа забрала життя трьох іноземців – двоє з них були громадянами США, один – підданий Великобританії. Всі троє загиблих були хасидами.

Фото: Єврейська община України

Фото: Єврейська община України

Реклама

У Єврейській громаді повідомили, що загинули американці – Амрам Фромовіц з Монсі і Еліезер Бриль з Вільямсбурга і британець Герш Вайс з Лондона.

В тренді
Била дітей-пацієнтів: стоматолога з Рівного позбавили ліцензії
Стоматологія Інни Кравчук у Рівному / колаж "Сьогодні"

Читайте також: В Івано-Франківській області літак впав на будинок: є загиблі

За даними видання The Jerusalem Post, всі троє загиблих вчилися в Єрусалимі.

Крім пасажирів загинув також професійний льотчик, інструктор і співвласник аеродрому малої авіації в Коломиї Ігор Табанюк.

Ми також писали, що авіарейс Київ-Батумі української авіакомпанії Yanair вчасно не доставив українських туристів в курортне місто Батумі, оскільки був змушений зробити незаплановане приземлення.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Затор на кілька кілометрів. Смертельна ДТП паралізувала трасу Київ – Чоп (фото)
Затор на кілька кілометрів. Смертельна ДТП паралізувала трасу Київ – Чоп (фото)Захід
В Івано-Франківській області літак впав на будинок: є загиблі
В Івано-Франківській області літак впав на будинок: є загибліЗахід
Розвивав малу авіацію. На Прикарпатті розбився один з найдосвідченіших пілотів України
Розвивав малу авіацію. На Прикарпатті розбився один з найдосвідченіших пілотів УкраїниЗахід
Катастрофа літака на Прикарпатті і нові правила в'їзду до України – головні новини СЬОГОДНІ
Катастрофа літака на Прикарпатті і нові правила в'їзду до України – головні новини СЬОГОДНІУкраїна
Під Рівним відбувся вибух на заводі з виробництва азотних добрив (відео)
Під Рівним відбувся вибух на заводі з виробництва азотних добрив (відео)Захід
На Закарпатті потяг зіткнувся з вантажівкою, локомотив зійшов з рейок: фото з місця аварії
На Закарпатті потяг зіткнувся з вантажівкою, локомотив зійшов з рейок: фото з місця аваріїЗахід

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти