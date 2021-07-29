Авіакатастрофа на Прикарпатті: названі імена загиблих хасидів (фото)

Загиблі в Івано-Франківській області були студентами, вони вчилися в Єрусалимі

В авіакатастрофі загинули двоє американців і британець / Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 28 липня, в Івано-Франківській області в авіакатастрофі загинули три іноземці, вони були хасидами.

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Про це повідомляє Єврейська громада України.

Авіакатастрофа забрала життя трьох іноземців – двоє з них були громадянами США, один – підданий Великобританії. Всі троє загиблих були хасидами.

Фото: Єврейська община України

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У Єврейській громаді повідомили, що загинули американці – Амрам Фромовіц з Монсі і Еліезер Бриль з Вільямсбурга і британець Герш Вайс з Лондона.

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За даними видання The Jerusalem Post, всі троє загиблих вчилися в Єрусалимі.

Крім пасажирів загинув також професійний льотчик, інструктор і співвласник аеродрому малої авіації в Коломиї Ігор Табанюк.

Ми також писали, що авіарейс Київ-Батумі української авіакомпанії Yanair вчасно не доставив українських туристів в курортне місто Батумі, оскільки був змушений зробити незаплановане приземлення.