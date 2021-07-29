Українська
$ 26,86
31,7
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Авиакатастрофа на Прикарпатье: названы имена погибших хасидов (фото)

29 июля 2021 13:10

Виктория Барановская Виктория Барановская

Погибшие в Ивано-Франковской области были студентами, они учились в Иерусалиме

В авиакатастрофе погибли двое американцев и британец / Фото: коллаж "Сегодня"

В авиакатастрофе погибли двое американцев и британец / Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 28 июля, в Ивано-Франковской области в авиакатастрофе погибли три иностранца, они были хасидами.

Реклама

Об этом сообщает Еврейская община Украины.

Авиакатастрофа унесла жизни трех иностранцев – двое из них были гражданами США, один – подданный Великобритании. Все трое погибших были хасидами.

Фото: Еврейская община Украины

Фото: Еврейская община Украины

Реклама

В Еврейской общине сообщили, что погибли американцы – Амрам Фромовиц из Монси и Элиэзер Бриль из Вильямсбурга и британец Герш Вайс из Лондона.

В тренде
Била детей-пациентов: стоматолога из Ровно лишили лицензии
Стоматология Инны Кравчук в Ровно / коллаж "Сегодня"

Читайте также: В Ивано-Франковской области самолет упал на дом: есть погибшие

По данным издания The Jerusalem Post, все трое погибших учились в Иерусалиме.

Помимо пассажировпогиб также профессиональный летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк.

Мы также писали, что авиарейс Киев-Батуми украинской авиакомпании Yanair вовремя не доставил украинских туристов в курортный город Батуми, поскольку был вынужден сделать незапланированное приземление.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Пробка на несколько километров. Смертельное ДТП парализовало трассу Киев – Чоп (фото)
Пробка на несколько километров. Смертельное ДТП парализовало трассу Киев – Чоп (фото)Запад
В Ивано-Франковской области самолет упал на дом: есть погибшие
В Ивано-Франковской области самолет упал на дом: есть погибшиеЗапад
Развивал малую авиацию. На Прикарпатье разбился один из самых опытных пилотов Украины
Развивал малую авиацию. На Прикарпатье разбился один из самых опытных пилотов УкраиныЗапад
Крушение самолета на Прикарпатье и новые правила въезда в Украину – главные новости СЕГОДНЯ
Крушение самолета на Прикарпатье и новые правила въезда в Украину – главные новости СЕГОДНЯУкраина
Под Ровно произошел взрыв на заводе по производству азотных удобрений (видео)
Под Ровно произошел взрыв на заводе по производству азотных удобрений (видео)Запад
На Закарпатье поезд столкнулся с грузовиком, локомотив сошел с рельсов: фото с места аварии
На Закарпатье поезд столкнулся с грузовиком, локомотив сошел с рельсов: фото с места аварииЗапад

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять