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Били по голові руками і ногами: на Волині роми напали на військового (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
5 жовтня, 21:28
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Військовослужбовець Сергій в категоричній формі відмовився писати заяву на нападників
Чоловіка били натовпом прямо на зупинці
Чоловіка били натовпом прямо на зупинці / Фото: Колаж: Сьогодні

У селищі Торчин (Волинь) роми напали на військовослужбовця. Контрактник спочатку намагався заспокоїти чотирьох нетверезих хлопців, а ті кинулися з кулаками. Відео, як б'ють солдата, облетіло соцмережі. За Сергія заступилися ветерани АТО. І провчили циган. Як? – дізнався кореспондент Володимир Миколайчук. І простив кривдників – військовий – ексклюзив "Сьогодні".

На відео НП зняла Іванна – продавець магазину. Вибігла на вулицю, коли нетверезі роми почали приставати до військового.

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"Вони бешкетували, вони негарно себе вели, вони були в сильному алкогольному сп'яніння. Вони валялися навіть аж до того, що вони на асфальті валялись. Сиділи на сходинках супермаркету, чіплялися до людей", – каже Іванна.

На Сергія молодчики напали на зупинці. Солдат повертався до військової частини. Ображали і шарпали, тому контрактник почав захищатися.

Однак ні сам, ні очевидці не встигли завадити – солдату вдарили кулаком в обличчя, потім били ногами. Коли впав – нападники втекли. Сьогодні Сергій запевняє, відбувся лише синцями.

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В ексклюзивному інтерв'ю розповів, що в лікарню не звертався. Вже на наступний день після інциденту був на службі. І тепер більше переживає, щоб побутовий конфлікт не сприймали, як розпалювання ворожнечі з ромами з його боку.

"Оскільки я знаю, поліція їх розшукала, вжили відповідних заходів до них. На мою думку, конфлікт вичерпаний претензій ніяких немає. Ну, а у них, я думаю, більше вже не з'явиться бажання повторювати вчинене", – говорить Сергій.

Крім правоохоронців, за військового заступилися волинські ветерани. Вони розшукали циган. Ті .... кинулися на колінах вибачатися.

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"Я розумію, що зробив велику помилку. Вибачте, більше такого не повториться. Клянуся перед Богом!", – каже один із нападників.

На колінах пробачення просили і жінки. Сергій пошкодував кривдників.

"У категоричній формі відмовився писати заяву про притягнення їх до відповідальності. Тому прийнято рішення про притягнення їх до адміністративної відповідальності", – розповідає тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділення поліції №3 Дмитро Антонюк.

Роми заплатять по 119 гривень штрафу за дрібне хуліганство. З селища Торчин, де стався інцидент, табір уже поїхав – в невідомому напрямку.

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