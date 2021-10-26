"Буком по голій дупі": мер Івано-Франківська вигадав нове покарання для вандалів

Міський голова думає, що потрібно більш показово карати хуліганів, які псують майно міста

Глава міста хоче до Кримінального кодексу внести зміни / Фото: Колаж: Сьогодні

Зовсім недавно в Івано-Франківську 20-річного чоловіка затримали за вандалізм і відправили до військкомату, оскільки він ухилявся від служби. Мер відреагував на розбиті хуліганом клумби.

Про це міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинков написав у Facebook.

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Так, молодик пошкодив у центральній частині міста ліхтарі та клумби.

"Той самий "Юра", що трощив ліхтарі, виявляється, ухилявся від військової служби, тож його передали у військомат. Поліція порушила кримінальну справу за хуліганство (стаття 296 ККУ). Я думаю, хуліганів треба покарати. Швидко і показово. Взагалі я би до Кримінального кодексу вніс зміни – щоб одним із видів покарання було надавати буків по голій сраці серед площі. Робиш зле – показово отримуєш покарання. Здається, це було б найефективніше", – написав мер у Мережі.

Покарання за вандалізм

Вандалізм, тобто осквернення, пошкодження або руйнування будівель та інших споруд, у тому числі пам'ятників, які не включені до Державного реєстру національного культурного надбання, а також об'єктів єдиної транспортної системи, їх складових частин та іншого майна у громадських місцях, карається так:

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штрафом до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; або громадськими роботами строк від 150 до 300 годин;

строк від 150 до 300 годин; або виправними роботами строк до двох років;

строк до двох років; або обмеженням свободи строк до трьох років;

строк до трьох років; або позбавленням волі на той же строк.

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