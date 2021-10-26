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В Івано-Франківську затриманого за хуліганство 20-річного вандала відправили прямо до військкомату

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
26 жовтня, 13:00
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Молодий чоловік досі ухилявся від військової служби
Чоловікові загрожує до п'яти років ув'язнення
Чоловікові загрожує до п'яти років ув'язнення / Фото: Колаж: Сьогодні

В Івано-Франківську 20-річного чоловіка затримали за хуліганство та передали до військкомату. Молода людина пошкодила в центральній частині міста ліхтарі та клумби.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області.

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Хлопця впізнали за допомогою камер спостереження та відео із соцмереж. Як виявилося, 20-річний франківець просто перебував у нетверезому стані.

"Під час встановлення особи виявилося також, що молодик досі ухилявся від військової служби", – йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці повідомили, що чоловікові загрожує до п'яти років ув'язнення за розбиті ліхтарі. Поліцейські продовжують розслідування за ч. 1 ст. 296 КК (хуліганство).

Покарання за вандалізм

Вандалізм, тобто осквернення, пошкодження чи руйнування будівель та інших споруд, у тому числі пам'ятників, які не включені до Державного реєстру національного культурного надбання, а також об'єктів єдиної транспортної системи, їх складових частин та іншого майна у громадських місцях, карається так:

  • штрафом до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • або громадськими роботами строк від 150 до 300 годин;
  • або виправними роботами строк до двох років;
  • або обмеженням свободи строк до трьох років;
  • або позбавленням волі на той же строк.

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