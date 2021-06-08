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Було дуже страшно. Очевидці про вибух на газопроводі на Прикарпатті

8 червня, 14:58

Ігор Сєров , Денис Беспалов

Місцеві жителі розповіли подробиці вибуху на магістральному газопроводі

Вибух, який стався на газопроводі на Прикарпатті поблизу села Клузів, був дуже сильний.

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Про це "Сьогодні" розповіли місцеві жителі.

"Ми, як і багато в нашому селі, злякалися. Потім побачили задимлення, стало зрозуміло, що щось сталося на газопроводі. З тривогою їхала на роботу, адже не зрозуміло, продовжаться вибухи чи ні", – розповіла нам одна з місцевих мешканок.

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Спікер рятувальників Івано-Франківської області Христина Перцович також повідомила нам, що деякі з місцевих жителів злякалися, але вже небезпека минула.

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За її словами, була причиною вибуху стара труба, або щось інше, це встановить експертиза.

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Раніше в прес-центрі Управління ДСНС Івано-Франківської області повідомили, що сталася розгерметизація, аварія локалізована, потерпілих немає.

Нагадаємо, в січні поточного року в прес-службі "Лубнигаз" повідомили про вибух на магістральному газопроводі біля села Калайдинці Лубенського району Полтавської області. У прес-службі ДСНС відзначили, що причина вибуху – розгерметизація газопроводу з подальшим смолоскиповим горінням.

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