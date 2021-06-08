Было очень страшно. Очевидцы о взрыве на газопроводе на Прикарпатье

Взрыв, который произошел на газопроводе на Прикарпатье вблизи села Клузив, был очень сильный.
Об этом "Сегодня" рассказали местные жители.
"Мы, как и многие в нашем селе, испугались. Потом увидели задымление, стало понятно, что что-то произошло на газопроводе. С тревогой ехала на работу, ведь не понятно, продолжатся взрывы или нет", – рассказала нам одна из местных жительниц.
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Спикер спасателей Ивано-Франковской области Кристина Перцович также сообщила нам, что некоторые из местных жителей испугались, но уже опасность миновала.
По ее словам, была ли причиной взрыва старая труба, либо что-то другое, это установит экспертиза.
Ранее в пресс-центре Управления ГСЧС Ивано-Франковской области сообщили, что произошла разгерметизация, авария локализирована, потерпевших нет.
На газапроводе произошел взрыв, аварию локализировали. Фото: facebook.com/kluzivua
Напомним, в январе текущего года в пресс-службе "Лубныгаз" сообщили о взрыве на магистральном газопроводе возле села Калайдинцы Лубенского района Полтавской области. В пресс-службе ГСЧС отметили, что причина взрыва – разгерметизация газопровода с последующим факельным горением.