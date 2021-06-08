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Было очень страшно. Очевидцы о взрыве на газопроводе на Прикарпатье

8 июня, 14:58

Игорь Серов , Денис Беспалов

Местные жители рассказали подробности взрыва на магистральном газопроводе

Взрыв, который произошел на газопроводе на Прикарпатье вблизи села Клузив, был очень сильный.

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Об этом "Сегодня" рассказали местные жители.

"Мы, как и многие в нашем селе, испугались. Потом увидели задымление, стало понятно, что что-то произошло на газопроводе. С тревогой ехала на работу, ведь не понятно, продолжатся взрывы или нет", – рассказала нам одна из местных жительниц.

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Спикер спасателей Ивано-Франковской области Кристина Перцович также сообщила нам, что некоторые из местных жителей испугались, но уже опасность миновала.

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По ее словам, была ли причиной взрыва старая труба, либо что-то другое, это установит экспертиза.

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Ранее в пресс-центре Управления ГСЧС Ивано-Франковской области сообщили, что произошла разгерметизация, авария локализирована, потерпевших нет.

На газапроводе произошел взрыв, аварию локализировали. Фото: facebook.com/kluzivua

На газапроводе произошел взрыв, аварию локализировали. Фото: facebook.com/kluzivua

Напомним, в январе текущего года в пресс-службе "Лубныгаз" сообщили о взрыве на магистральном газопроводе возле села Калайдинцы Лубенского района Полтавской области. В пресс-службе ГСЧС отметили, что причина взрыва – разгерметизация газопровода с последующим факельным горением.

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