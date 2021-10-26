На Закарпатті десятки шкіл залишилися без тепла

Опалювальний сезон зірвано. Місцева влада намагається вирішити цю проблему

У школах України опалювальний сезон. Фото: колаж "Сьогодні"

На Закарпатті у Мукачевому та його околицях близько 30 шкіл залишилися без газопостачання. Через те, що нема чим опалювати навчальні класи, дітей відправили на дистанційне навчання.

Про це пише "ТСН".

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Без тепла залишились і дошкільнята

Як стало відомо, навчальні каси опалювати нема чим, а також без тепла залишилися і дошкільнята. Однак їх поки що зігрівають електричними обігрівачами.

Опалювальний сезон зірвано

В управлінні освіти розповіли, що опалювальний сезон зірвано, оскільки попередній газопостачальник співпрацю припинив. Інший, з ким намагалися підписати договір, не погодився із вартістю 34 гривні за кубічний метр.

Місцева влада подала документи до "Нафтогазтрейдингу". Але навіть якщо угоду підпишуть, опалення у навчальних закладах вдасться запустити не раніше ніж у листопаді.

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"Газопостачальник розірвав договір у зв'язку з тим, що для нього було не рентабельно постачати газ для нас далі. Ще наприкінці серпня було оголошено тендер із постачання газу для навчальних закладів, де ми заклали ціну 34 гривні. Але жоден учасник на цю ціну не відгукнувся", – повідомила начальниця відділу освіти, молоді та спорту Мукачівської ОТГ Катерина Кришінець-Андялошій.

В Україні стартував опалювальний сезон. Фото: колаж "Сьогодні"

Опалювальний сезон в Україні

В Україні 7 жовтня вже стартував опалювальний сезон. Першими почали обігрівати школи, садкки та лікарні у Києві.

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"Теплопостачальні підприємства Києва почали подавати тепло в лікарні, дитячі садки і школи. З огляду на погодні умови, ми вже за лічені дні можемо почати опалювальний сезон для житлових будинків", – сказав мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, у Львові з 20 жовтня призупинили подачу опалення до житлових будинків. Це пов'язано з потеплінням на вулиці.

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