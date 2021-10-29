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Детей отправили на дистанционку. В Хмельницкой области в школах нет отопления

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
29 октября, 11:01
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Родители школьников в знак протеста перекрыли дорогу
В некоторых школах Украины нет отопления. Фото: коллаж "Сегодня"
В некоторых школах Украины нет отопления. Фото: коллаж "Сегодня"

В Староконстантинове Хмельницкой области родители школьников перекрыли дорогу в знак протеста против дистанционного обучения. На такой формат учеников отправили из-за нехватки газа для отопления учреждений.

Об этом пишет "ТСН".

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Для отопления школ не хватает газа

В Староконстантинове Хмельницкой области детей отправили на каникулы три недели назад. Это связано с нехваткой газа для отопления школ.

Родители школьников вышли на протест и перекрыли дорогу

После двух часов протеста к родителям школьников вышел городской голова Николай Мельничук и объяснил, что лимит выделившего топлива очень мал. Таким образом его не хватит на весь отопительный сезон. Следовательно, решили, что лучше дети будут учиться онлайн.

"Мы находимся в ужасающих условиях. Нам дали лимит газа на все бюджетные учреждения: на школы, на садики, на больницы — всего 20 тыс кубов. Если мы берем больше, мы должны заплатить 25 тысяч за каждую тысячу кубов", — отметил Мельничук.

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Он добавил, что со следующего понедельника тепло в школы все же дадут. Окончательное решение о возвращении учеников за парты мэр перевел на директоров школ.

В школах Украины отопительный сезон. Фото: коллаж "Сегодня"
В школах Украины отопительный сезон. Фото: коллаж "Сегодня"

В Закарпатье без газа осталось 30 школ

Около 30 школ в Закарпатье остались без газоснабжения– дети в Мукачево и окрестностях учатся дистанционно.

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Отапливать учебные классы нечем. Без тепла остались и дошкольники. Однако их пока согревают электрическими обогревателями. Отопительный сезон сорван, потому что предыдущий газопоставщик сотрудничество прекратил. А другой, не согласился с тарифом.

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