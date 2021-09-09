До кінця року відреставрують садибу Лесі Українки: як вона виглядає зараз (фото)

Протягом багатьох років об'єкт культурно-історичної спадщини перебував в жалюгідному стані

Садибу української поетеси чекає оновлення. Фото: voladm.gov.ua

На Волині до кінця року в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" буде проведена реконструкція садиби Лесі Українки в селі Колодяжному Ковельського району. Йдеться про білий та сірий будиночки родини Косачів, де був створений музей відомої української поетеси.

Про це повідомляє Волинська ОДА.

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Садиба десятиліттями знаходилася в запущеному стані, а роботи тут почалися у червні.

Зараз будинок в жалюгідному стані. Фото: voladm.gov.ua

Кошти на реконструкцію родової садиби Лесі Українки виділили державний та обласний бюджети. Загальна кошторисна вартість робіт оцінюється у понад 11 млн гривень. Наразі будівельна готовність садиби складає 40%.

Будівельні роботи йдуть повним ходом. Фото: voladm.gov.ua

Протягом багатьох років садиба Лесі Українки у Колодяжному, яка належить до культурно-історичної спадщини усієї України, перебувала у плачевному стані. Існував навіть ризик втратити її назавжди, бо будиночки руйнувалися через сирість та поважний вік.

У самому будинку теж багато роботи. Фото: voladm.gov.ua

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Лесині будиночки були побудовані понад 120 років тому, повністю зруйновані під час Другої Світової війни і відновлені у 1949 році.

Попереду ще і косметичний ремонт. Фото: voladm.gov.ua

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