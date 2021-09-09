До кінця року відреставрують садибу Лесі Українки: як вона виглядає зараз (фото)

На Волині до кінця року в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" буде проведена реконструкція садиби Лесі Українки в селі Колодяжному Ковельського району. Йдеться про білий та сірий будиночки родини Косачів, де був створений музей відомої української поетеси.
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Садиба десятиліттями знаходилася в запущеному стані, а роботи тут почалися у червні.
Кошти на реконструкцію родової садиби Лесі Українки виділили державний та обласний бюджети. Загальна кошторисна вартість робіт оцінюється у понад 11 млн гривень. Наразі будівельна готовність садиби складає 40%.
Протягом багатьох років садиба Лесі Українки у Колодяжному, яка належить до культурно-історичної спадщини усієї України, перебувала у плачевному стані. Існував навіть ризик втратити її назавжди, бо будиночки руйнувалися через сирість та поважний вік.
Лесині будиночки були побудовані понад 120 років тому, повністю зруйновані під час Другої Світової війни і відновлені у 1949 році.
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