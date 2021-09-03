"Дорогу президентів" відремонтували за рекордні три місяці

Ремонт дороги Немирів – Ямпіль почали 18 травня і завершили – 20 серпня

"Дорогу президентів" відремонтували за 90 днів. Колаж "Сьогодні"

У Вінницькій області відкрили рух транспорту по оновленій трасі Р-08 Немирів – Ямпіль. Ця дорога є частиною маршруту з Києва до Кишинева і в народі вже отримала назву "дорога президентів".

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Всі 116 км траси Немирі – Ямпіль відновили за рекордні три місяці за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", повідомляє Вінницька ОДА.

Дорогу до кордону з Молдовою відремонтували з використанням сучасних технологій і забезпеченням відповідних вимог щодо висвітлення, облаштування узбіч і тощо. Підрядник запевняє, дорожнє покриття прослужить мінімум 7 років.

"Поблизу населених пунктів облаштовується освітлення, тротуари, наноситься розмітка", – розповів голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

Ремонт дороги державного значення Р-08 Немирів – Ямпіль почали 18 травня 2021 року, завершили – 20 серпня 2021 року. За цей час фахівці виконали фрезерування старого покриття, провели регенерацію конструктивних шарів дорожнього одягу, влаштували вирівнюючий шар з крупнозернистої а/б суміші і верхній шар покриття з щебенево-мастичної а/б суміші.

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В рамках ремонту траси також відремонтували 8 мостових споруд, замінили і продовжили 55 водопропускних труб.

"Дорога президентів" веде до КПП, де між двома країнами планують побудувати міст Ямпіль-Косеуць. Підрядник вже почав підготовчі роботи, йде облаштування під'їздів до мосту. Тривають переговори з профільним міністерством Республіки Молдова щодо точки з'єднання і прикордонних пунктів.