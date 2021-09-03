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"Дорогу президентів" відремонтували за рекордні три місяці

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
3 вересня, 10:47
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Ремонт дороги Немирів – Ямпіль почали 18 травня і завершили – 20 серпня
"Дорогу президентів" відремонтували за 90 днів. Колаж "Сьогодні"
"Дорогу президентів" відремонтували за 90 днів. Колаж "Сьогодні"

У Вінницькій області відкрили рух транспорту по оновленій трасі Р-08 Немирів – Ямпіль. Ця дорога є частиною маршруту з Києва до Кишинева і в народі вже отримала назву "дорога президентів".

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Всі 116 км траси Немирі – Ямпіль відновили за рекордні три місяці за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", повідомляє Вінницька ОДА.

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Дорогу до кордону з Молдовою відремонтували з використанням сучасних технологій і забезпеченням відповідних вимог щодо висвітлення, облаштування узбіч і тощо. Підрядник запевняє, дорожнє покриття прослужить мінімум 7 років.

"Поблизу населених пунктів облаштовується освітлення, тротуари, наноситься розмітка", – розповів голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

Ремонт дороги державного значення Р-08 Немирів – Ямпіль почали 18 травня 2021 року, завершили – 20 серпня 2021 року. За цей час фахівці виконали фрезерування старого покриття, провели регенерацію конструктивних шарів дорожнього одягу, влаштували вирівнюючий шар з крупнозернистої а/б суміші і верхній шар покриття з щебенево-мастичної а/б суміші.

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В рамках ремонту траси також відремонтували 8 мостових споруд, замінили і продовжили 55 водопропускних труб.

"Дорога президентів" веде до КПП, де між двома країнами планують побудувати міст Ямпіль-Косеуць. Підрядник вже почав підготовчі роботи, йде облаштування під'їздів до мосту. Тривають переговори з профільним міністерством Республіки Молдова щодо точки з'єднання і прикордонних пунктів.

"Відновлення саме цього об'єкта було вкрай важливим, адже через ділянку Р-08 пролягає основний маршрут Київ-Кишинів. У Вінницькій області є ще 175 км доріг, які потрібно відремонтувати за планом цього року. Але це тільки початок. Ми плануємо в 2021 році оновити понад 200 км автодоріг. Також будуть відновлені штучні споруди та дороги місцевого значення", – зазначив заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

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