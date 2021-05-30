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Ледь не забрав сміттєвоз. Як у Івано-Франківську врятували викинуте на смітник немовля

30 травня, 06:10

Наталія Фармус Наталія Фармус

Матір поки знайти не можуть, від народження малюку було максимум дві години

Новонародженого хлопчика в Івано-Франківську на смітнику побачила молода пара, яка викидала непотріб. Малюк був у крові та з пуповиною, загорнутий у пелюшку та рушник, йдеться у сюжеті новин "Сьогодні".

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Пакет з немовлям знайшли випадкові перехожі. Хлопець з дівчиною якраз викидали сміття. Коли з одного з контейнерів почули дивний звук.

Витягувати самотужки пакет молоді люди не наважилися. Перелякалися так, що звернулися по допомогу до Богдана. Він сидів у машині поряд.

"Зверху чорний пакет, то хлопець дістав його. І каже – відкрий його, бо дуже руки трясуться. Я відкрив – дитина плаче… ну то маленька така дитина була", – розповідають молоді люди.

Ледве оговтавшися від побаченого, вони викликали швидку та поліцію.

"Дитина була замотана в пелюшку, а також у рушник…. це був хлопчик. Він плакав, і можливо саме це, те , що люди рухались неподалік, і якраз дитина заплакала, можливо саме цей момент врятував цього хлопчика", – каже речниця поліції Прикарпаття Христина Максимчак.

Здоровий хлопчик, вагою 2,6 кг. Йому неймовірно пощастило тричі. По-перше, він не задихнувся в целофановому пакеті, в якому його залишили в смітнику. По-друге, його плач почули люди і врешті малого витягли з бака до приїзду сміттєвоза. Ще кілька хвилин – і безпорадне немовля повезли б на звалище.

"Забрали дитину. І десь за хвилин п’ять приїхав сміттєвоз. Ну може три-п'ять хвилин. Ще би якби ми не встигли, то все…" – каже очевидець.

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Медики припускають – найімовірніше, дитину матір народила самотужки. І одразу викинула у смітник. Немовля ушпиталили у тяжкому стані.

"Дитині було від роду десь близько двох годин. Пуповина була з рваними краями, пуповина була не клеймована, тобто не перев’язана, і дещо кровоточила. Це може означати, що мама перебувала в якомусь надзвичайно збудженому стані, стресі", – коментує дитячий анестезіолог відділення інтенсивної терапії новонароджених Івано-Франківської обласної дитячої лікарні Антоніна Карабінович.

Мати викинула немовля у спальному районі. Камер спостереження навколо немає. Поліцейські опитують мешканців мікрорайону та очевидців. Та припускають – жінка може бути не місцевою. Якщо її знайдуть, то можуть засудити до трьох років тюрми.

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