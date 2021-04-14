Їхали на термінову операцію: у Львові в ДТП потрапила мати з немовлям

У Львові в ДТП потрапила 29-річна мати з немовлям, які терміново їхали на операцію.
Про це розповіли в патрульній поліції Львівської області.
Копи написали, що жінка з одномісячного дівчинкою прямувала в лікарню у смт Брюховичі. На дорозі був затор, усі їхали повільно. Тоді позаду них водій порушив дистанцію і в'їхав у їхній автомобіль.
Мати розповіла, що на призначений час вже запізнилася, а доїхати було нічим. Поліцейські на службовому авто довезли їх до лікарні, після чого повернулися на місце ДТП і оформили аварію.
Нагадаємо, в Одесі відбулося смертельне ДТП – одна людина загинула і ще четверо госпіталізовані з травмами різного ступеня важкості.
Крім того, раніше в Харкові на проспекті Гагаріна в ДТП загинув 39-річний майор поліції Костянтин Белов.
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