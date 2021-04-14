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Їхали на термінову операцію: у Львові в ДТП потрапила мати з немовлям

14 квітня, 14:59

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Патрульні привезли в лікарню мати з дитиною, які їхали на термінову операцію і потрапили в аварію

У Львові в ДТП потрапила 29-річна мати з немовлям, які терміново їхали на операцію.

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Про це розповіли в патрульній поліції Львівської області.

Копи написали, що жінка з одномісячного дівчинкою прямувала в лікарню у смт Брюховичі. На дорозі був затор, усі їхали повільно. Тоді позаду них водій порушив дистанцію і в'їхав у їхній автомобіль.

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Мати розповіла, що на призначений час вже запізнилася, а доїхати було нічим. Поліцейські на службовому авто довезли їх до лікарні, після чого повернулися на місце ДТП і оформили аварію.

Нагадаємо, в Одесі відбулося смертельне ДТП – одна людина загинула і ще четверо госпіталізовані з травмами різного ступеня важкості.

Крім того, раніше в Харкові на проспекті Гагаріна в ДТП загинув 39-річний майор поліції Костянтин Белов.

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ДТП Львів матір немовля патрульна поліція
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